Honderden NAC-fans trekken met vuurwerk en gezang naar trainingskamp

Supporters van NAC hebben dinsdagavond een bezoek gebracht aan het trainingskamp van hun ploeg in Bosschenhoofd. Met luid gezang en veel vuurwerk staken zij de spelers van de Bredase club een hart onder de riem. NAC speelt namelijk donderdagavond in Emmen in de halve finale van de play offs om promotie tegen FC Emmen.

Heel even stond het anders zo rustige dorp Bosschenhoofd compleet op zijn kop. Op een gewone dinsdagavond marcheerden daar ineens honderden NAC-supporters door de Pastoor van Breugelstraat. De wandeling van de parkeerplaats van VV Devo naar hotel De Reiskoffer leverde een indrukwekkend plaatje op voor de buurtbewoners. Aangekomen bij de spelers werden de fakkels ontstoken en de liederen nog harder aangezet. De NAC-aanhang wil heel graag naar de eredivisie en dat lieten ze de spelers even weten.

"Wij spelen donderdag tegen FC Emmen en we willen de spelers even een hart onder de riem steken", zegt supporter Jimmy. "Als ik zo naar de spelers kijk moet dat wel goed komen."

"Motivatie moet uit jezelf komen, maar dit is echt bizar."

Helemaal coronaproof verliep de actie van de NAC-supporters niet, maar de boodschap kwam goed binnen bij de spelersgroep. "Ik denk dat hier vier- tot vijfhonderd man staat", zegt keeper Nick Olij over de actie. "NAC is zo groot en dit laat zien hoe het leeft in Breda en omstreken. Motivatie moet uit jezelf komen, maar dit is echt bizar."

Helaas voor de NAC-supporters mogen ze donderdag niet naar Emmen. Tijdens de halve finale kunnen er als proef 1200 fans naar binnen, maar daar zit geen supporter uit Breda bij. Competitievervalsing vinden sommigen. NAC-directeur Mattijs Manders snapt die kritiek, maar gaat toch geen bezwaar maken.

"Den Haag kijkt niet naar het extra voordeel dat FC Emmen nu heeft."

"Ik zit er een beetje dubbel in", zo zegt hij. "We zijn als branche al een jaar bezig om publiek in onze stadions te krijgen en dat het nu gedeeltelijk mag, is erg fijn. Het wrange voor ons is wel dat wij uit spelen en onze supporters er niet bij mogen zijn. Dat geeft FC Emmen extra voordeel, maar daar kijkt Den Haag niet naar."

"Bovendien spelen we bij een eventuele finale spelen zondag wel thuis. Dus dan hebben we wel voordeel. Maar wie weet staan er straks in Emmen bij iedere cornervlag buiten wel vijfhonderd NAC-supporters", zo lacht de directeur van NAC. Om er haastig aan toe te voegen: "Maar dat is dan ongeorganiseerd he!"

