Coronanieuws: 'Een op de vijf werkenden krijgt geen vakantiegeld'

De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek in totaal 483 positieve meldingen vastgesteld waarvan de besmetting is gekoppeld aan Koningsdag of -nacht. Het overgrote deel van de besmettingen heeft binnenshuis in de privésfeer plaatsgevonden, meldt de GGD. Gekeken naar de leeftijdsverdelingen in de groep positieve gevallen is de meerderheid van de meldingen gevonden in de groep jongvolwassen, 47 procent bij 19- tot 24-jarigen en 28 procent bij 25- tot 30-jarigen.