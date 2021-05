Coronanieuws: weer flinke daling in Brabantse ziekenhuizen

11.39

Voor de coronaspotjes op televisie, radio en online heeft het kabinet vorig jaar bijna 9 miljoen euro uitgetrokken. De campagne 'Alleen samen krijgen we corona onder controle' was daarmee de duurste overheidscampagne van afgelopen jaar.

In totaal besteedde de rijksoverheid vorig jaar 33,2 miljoen euro aan in totaal 27 voorlichtingscampagnes. In 2019 was dat 32,2 miljoen euro voor 35 campagnes in de media. Door corona werden sommige uitgesteld, of vervielen zelfs helemaal.