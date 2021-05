Fietsster verongelukt op spoorwegovergang: 'De spoorbomen waren dicht'

Foto: Tom van der Put/SQ Vision vergroot

De spoorbomen van de spoorovergang aan de Steenakkerstraat in Prinsenbeek waren dicht toen daar een meisje van 14 op de fiets verongelukte, zegt ProRail. Op de plek gebeurden al meerdere ongelukken en omwonenden spreken over een 'heel gevaarlijke overweg'.

De politie wil alleen zeggen dat het om een noodlottig ongeluk gaat. Zelfdoding is uitgesloten, bevestigt ook een woordvoerder van ProRail.

‘’Ik hoorde een klap gistermiddag’’, vertelt een man die aan het spoor woont. ‘’Een heel andere klap dan normaal. Bij deze spoorwegovergang hebben wel eens zelfdodingen plaatsgevonden, maar dit was heel anders.’’ De man is niet gaan kijken maar een dag na het dodelijke ongeluk is hij nog altijd ontdaan van wat er gebeurd is. ‘’Het is echt een gevaarlijke overweg.’’

"Het een heel onoverzichtelijke overweg."

Daar is een fietsster het helemaal mee eens. ‘’Het is een heel onoverzichtelijke overweg. Hij ligt namelijk in een bocht, precies op een punt waar fietsers en automobilisten plots samenkomen’’, vertelt de vrouw die regelmatig gebruik maakt van de overweg.

De spoorwegovergang is er eentje met slagbomen. Enkele slagbomen waardoor je heel makkelijk slalommend naar de overkant kunt. Zeker vijftien seconden voordat er een trein passeert, zijn de bomen omlaag.

Meneer Kuipers woont een tiental meter van de overgang en ziet het vaak bijna misgaan. ‘’Je komt hier aanfietsen, er komt één trein aan en vervolgens blijven de slagbomen even dicht voor een volgende trein. Maar fietsers zien die helemaal niet aankomen door het hekwerk hier.’’

De buurtbewoners zien vooral jongeren snel even door het rood, slalommend, oversteken. ‘’Dit is een belangrijke fietsverbinding tussen Prinsenbeek en Breda en ook voor scholieren. Jongeren zijn vaak ongeduldig en schieten naar de overkant als er een trein voorbij is.’’ Meneer Kuipers wil dat er een dubbele slagboom komt zodat even snel oversteken niet meer kan.

Op de plek van het ongeluk gebeurden al eerder ongevallen. Zoals in maart 2019 toen een moeder en peuter hun auto die op het spoor was beland, net op tijd konden verlaten voordat de trein tegen de auto botste.

ProRail wil verder niet niet ingaan op de oorzaak van dit onderzoek of voorgaande ongevallen. Wel weet ProRail dat de spoorbomen dicht waren op het moment van het ongeluk dinsdagmiddag. De politie bekijkt camerabeelden en doet verder onderzoek.

"We doen verder geen mededelingen. Er is sprake van een ongeval", aldus de politie. Het noodlottige ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond drie uur.

