School rouwt om Valerie (14) die omkwam bij spoorwegongeluk in Prinsenbeek

De 14-jarige Valerie van het Bredero College kwam om het leven bij een spoorwegovergang in Prinsenbeek (foto: Instagram). vergroot

Het Bredero College in Breda rouwt om Valerie (14) die dinsdag verongelukte bij de spoorwegovergang in Prinsenbeek. Ze was met de fiets toen ze door een trein geraakt werd. Volgens ProRail waren de spoorbomen gesloten. "Dinsdag zijn we geconfronteerd met het plotselinge overlijden van een van onze dierbare leerlingen Valerie", schrijft de school van het meisje in een bericht.

De leerlinge van het Bredero College kwam dinsdagmiddag om het leven bij de spoorwegovergang op de Steenakkerstraat in Prinsenbeek. Dit gebeurde nadat ze het spoor wilde oversteken. Het meisje werd geschept door een trein en is op de plek van het ongeluk overleden.

Het Bredero College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Breda. Leerlingen tussen 12 en 18 jaar krijgen onderwijs met specifieke ondersteuning. Het onderwijs is op vmbo- en havo-niveau.

