Proces Operatie Alfa kan verder, rechter vindt extra onderzoek niet nodig

Er komt geen extra onderzoek meer naar het het afluisteren van Martien R. uit Oss. Volgens de rechtbank in Den Bosch zijn de politiemensen die de afgeluisterde gesprekken hebben uitgewerkt voldoende ondervraagd en hoeven ze niet opnieuw te worden gehoord.

Martien R. wordt ervan verdacht dat hij samen met een groot aantal familieleden een criminele organisatie vormde die zich bezighield met de handel in drugs en wapens. De politie luisterde van maart 2018 tot en met oktober 2019 mee. In een schuur van Martien R. in Oss, die werd gebruikt als zijn kantoor, hadden agenten stiekem afluisterapparatuur geplaatst. 860 gesprekken uit die periode zijn woordelijk uitgewerkt. Daar was gedoe over.

Vorige week, kort voor de start van het proces, zijn verschillende politiemensen gehoord. De rechter-commissaris, de advocaten en ook het OM luisterden toen gezamenlijk opnames af. De verdediging wilde de betrokken politiemensen opnieuw horen, maar de rechtbank besliste donderdag dat het duidelijk genoeg is hoe het is gegaan.

De verwachting is wel dat de discussie over de opnames zal terugkeren en dat het dan om afzonderlijke gesprekken zal gaan. Vanaf vrijdag worden de misdrijven zelf besproken en ook het bewijs daarin. Afgeluisterde gesprekken koppelen volgens het OM Martien R. en medeverdachten aan twee gevallen van cocaïnesmokkel.

De afgeluisterde gesprekken vormen de basis van het bewijsmateriaal. Als de rechtbank had bepaald dat ze omstreden zijn of ongeldig zijn als bewijs, kan dat gevolgen kunnen hebben voor het proces. Overigens kan dat nog steeds. Als de rechtbank begin september uitspraak doet in deze zaak, gaat ze ook nog iets zeggen over de gesprekken die opgenomen zijn en of dat volgens de regels is gegaan.

Advocaten deden aan het begin van het proces ook de suggestie dat politie en OM oogluikend drugs en wapens door hebben gelaten, om zo extra bewijs te verzamelen. Dat is een omstreden methode omdat de politie moet ingrijpen als ze drugs of wapens zien voorbij komen. Maar voor de rechtbank is die kritiek nu geen reden om te stoppen met het proces.

Er hoeft verder geen lijstje te komen wanneer de politie bezig was met live meeluisteren naar de verdachten. Mogelijk zal de rechtbank ook hierover meer uitleg geven in het vonnis, over ruim drie maanden.

