'Schaam je niet voor je dialect', meer zachte G op Twitter en Facebook:

Stichting Brabants is samen met Erfgoed Brabant het online project 'Brabanders en hun Taal' begonnen om het imago van het Brabants dialect te verbeteren. Iedereen die de Brabantse taal en cultuur een warm hart toedraagt, kan meedoen: "Streektaal is niet dom, niet ordinair en niet minderwaardig. Dialect is een wezenlijk onderdeel van onze cultuur. Een dialect verbindt mensen."

"Er zijn best nog wel mensen bezig met Brabantse dialecten", vertelt Jos Swanenberg van Erfgoed Brabant. "Die komen ook bij elkaar. Bijvoorbeeld op het Dialectenfestival in Lieshout, dat eens in de twee jaar wordt gehouden. Of tijdens de West-Brabantse Dialectcafés of de Brabantse Kerstgedichtenwedstrijd in Lith. Maar buiten die groep liefhebbers kleeft er bij veel mensen een slecht imago aan dialecten. Dat is een van de redenen waarom we dit platform hebben opgetuigd. Want Brabants is niet een dommere manier van spreken of minderwaardig."

Het platform is bedoeld om mensen te enthousiast te maken om meer Brabants dialect te gebruiken, om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren. "Dat moet niet per se in dialect, maar dit mag uiteraard wel. Het is alleen maar leuk als je dit ook nog eens in het dialect doet."

Taaltrots

Eind april bleek uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat het Brabants dialect in rap tempo verdwijnt. Volgens taalkundige Wim Daniëls hebben Brabanders nu eenmaal geen 'taaltrots'. Hij vreest dat het Brabants over vijftig jaar uit onze steden en dorpen verdwenen is.

"De teloorgang van dialecten valt niet te ontkennen", knikt Jos. "De jongste Brabanders spreken veel minder dialect dan ouderen. Maar er is wel degelijk een Brabantse taalgemeenschap. We spreken nu eenmaal niet van Groningen tot Maastricht allemaal hetzelfde Nederlands. Je blijft horen waar wij vandaan komen en daar mogen we gerust trots op zijn. Je hoeft je niet te schamen voor een zachte G. Dat is een beetje de achterliggende gedachte bij het opzetten van dit platform."

Gevoel van verbondenheid

Brabanders en hun Taal is actief op Facebook en Twitter, maar er verschijnt ook om de maand een nieuwsbrief en er worden online bijeenkomsten gehouden, zodat mensen merken dat ze echt niet de enigen zijn die nog dialect gebruiken. Dat is belangrijk, legt Jos uit.

"Een dialect zoals het Brabants verbindt mensen", legt hij uit. "Een streektaalgemeenschap is gebouwd op een gevoel van verbondenheid. In het Brabants gezegd geeft het een gevoel van: hier heur ik thuis."

