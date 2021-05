Dorpen strijden om de sterrenwacht van het Songfestivalfilmpje: 'Van ons'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Sterrenwacht gaat in Songfestivalfilmpje Europa door, maar waar ligt hij?

Sterrenwacht Halley was donderdagavond even de bekendste sterrenwacht van Europa. Tijdens de uitzending van de tweede voorronde van het Eurovisie Songfestival kwam de sterrenwacht voorbij in het voorstelfimpje van de Griekse deelneemster Stefania. Op Twitter en Facebook zijn mensen uit Heesch én Vinkel trots op hun sterrenwacht. Vraag die overblijft: waar staat die sterrenwacht nou eigenlijk?

Fieke Nobel Geschreven door

Dat zowel het dorp Vinkel als Heesch denkt dat de sterrenwacht daar staat, is niet heel gek. De gemeentegrens loopt rakelings langs het gebouw. Het gebouw ligt aan de Grote Wetering, een waterloop die de grens vormt tussen de gemeente Bernheze (waar Heesch bij hoort) en Den Bosch (waar het dorp Vinkel onder valt). Maar het adres is heel duidelijk: Halleyweg 1 in Vinkel.

Toch claimen verschillende Heeschenaren hem. Zoals Richard:

Roel denkt toch echt dat de sterrenwacht in Heesch ligt:

De krant van Bernheze claimt hem ook voor Heesch:

