Geen officiële huldiging voor NAC Breda bij promotie naar de eredivisie

Als de spelers van NAC Breda zondag promoveren naar de eredivisie komt er geen huldiging op de Grote Markt in Breda. Dat laat de gemeente weten. Eerder werd al duidelijk dat horecazaken geen tv-schermen mogen ophangen.

Kritiek horeca Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, baalt al dat hij momenteel geen schermen kan neerzetten voor de play-offs van lokale voetbaltrots NAC. "Dat zijn weer tienduizenden euro's pleite", zegt hij. Normaal zou zijn zaak tijdens die wedstrijden stampvol zitten, net als veel andere horecazaken in de stad.

Play-offs voor promotie NAC bereikte de finale van de plays-offs door donderdag in de halve finale na verlenging (1-1) via strafschoppen van FC Emmen te winnen. NAC speelt de finale zondag in het eigen Rat Verlegh Stadion.

De sfeer zit er goed in in Breda. De vraag naar kaartjes is enorm. Er is zelfs een promotiebonus van 100.00 euro. Aanvankelijk stelden dertien sponsoren gezamenlijk 65.000 euro beschikbaar voor als de Bredase voetballers, maar sinds vrijdag doen er zeven extra bedrijven mee.