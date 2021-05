Wachten op privacy instellingen... Inval in Den Bosch (Foto: Bart Meesters/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Man uit Den Bosch aangehouden in onderzoek naar witwassen en drugs

Een man uit Den Bosch is afgelopen dinsdag aangehouden in een internationaal onderzoek naar witwassen en drugs. Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Spaanse politie en Europol.

De politie hield drie mensen aan. Een van hen werd in Taragona (Spanje) opgepakt.

De politie deed behalve in Den Bosch ook invallen in Rotterdam, Bleiswijk, Schiedam, Capelle aan den IJssel en Montfoort. Daarbij werd beslag gelegd op meerdere auto’s en drie luxe ingerichte huizen. Er werden onder meer doorzoekingen gedaan in huizen, loodsen en bedrijfspanden.

Het politieonderzoek is nog niet afgerond.

