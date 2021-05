Topdrukte bij teststraat door NAC-finale, wachttijd ruim een uur

Drikte bij de teststraat voor het NAC-stadion. vergroot

De finalewedstrijd NAC-NEC in de play-offs zorgt in Breda voor een enorme drukte bij de coronaspoedteststraat voor evenementen. Vanaf zaterdagochtend vroeg staat er een lange rij wachtenden en loopt de wachttijd soms op tot een uur. "Je moet er iets voor over hebben", zegt een supporter die denkt dat NAC zondag promoveert.

Ronald Strater Geschreven door

"Het is enorm schijtweer en het is niet leuk om hier in de regen te staan om even een stokkie in je neus te krijgen", zegt supporter Bram die al bijna een uur staat te wachten. "Maar je wilt er natuurlijk bij zijn. Je moet iets voor je club over hebben. Maar als je om je heen kijkt, zie je dat NAC leeft."

Want Bram is de enige niet. Er staat een rij zo lang als de gehele zijde van het stadion. De teststraat, op de parkeerplaats van het Rat Verlegh Stadion in Breda, is pas sinds dinsdag open en moet eigenlijk per uur tweehonderd mensen kunnen testen. Dat lukte zaterdag nog niet. Iets is er misgegaan met de grote toestroom van de NAC-aanhang.

"Het is best pittig, want ik hen de tranen in mijn ogen."

Er mogen zondag 2500 supporters in het stadion aanwezig zijn als NAC hoopt te promoveren naar de eredivisie. En die moeten in twee dagen tijd allemaal getest worden. Hoewel sommige supporters door de drukte maar uitwijken naar de nabij gelegen testlocatie in Gilze, gaat het verder goed in Breda. Na zo'n twintig minuten krijgt iedereen per mail bericht of ze positief of negatief getest zijn.

Lange rijen bij het NAC-stadion voor de spoedteststraat. voor evenementen. vergroot

"Als je binnen bent, is het snel gebeurd hoor", zeggen twee heren van middelbare leeftijd. "Het valt reuze mee." Drie meiden die letterlijk de teststraat uit komen rollen, denken daar heel anders over. "Ze gaan heel diep", zeggen ze lachend. "Het is best pittig en ik heb de tranen in mijn ogen. Ik dacht dat ik dat pas morgen zou hebben als NAC promoveert."

LEES OOK:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.