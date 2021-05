Dronken man wil inzittenden van auto met honkbalknuppel te lijf

De bestuurder van een wagen en zijn medepassagiers hebben vrijdagavond in Kaatsheuvel een dronken automobilist de weg versperd. Het kwam hen wel op een bedreiging met een honkbalknuppel door die andere chauffeur te staan. Deze man kon snel worden aangehouden door de politie. Het bleek te gaan om een man zonder vaste woon- of verblijfplaats van 56.

Hij had niet alleen teveel gedronken: de man reed ook met een ongeldig rijbewijs. Bovendien had hij een honkbalknuppel op zak wat verboden is.

Midden op de weg Agenten zagen de man midden op de Dreefseweg in Kaatsheuvel lopen met die honkbalknuppel in zijn hand. Toen de man de agenten opmerkte, liep hij naar zijn auto die ook midden op de weg stond en gooide hij de honkbalknuppel weg.

'Zeer agressief gedrag'

De verdachte was daar zo van geschrokken en voelde zich zo bedreigd dat hij uitstapte met een honkbalknuppel in zijn hand. De man zou zich zeer agressief hebben gedragen in de richting van de twee inzittenden die in de auto zaten die hem hadden klem gereden. De politie was juist op tijd om erger te voorkomen.