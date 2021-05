Uitbraak vogelgriep komt onverwacht: 'Zo laat in seizoen nog, echt apart'

Een deel van het pluimvee, in een overdekte, lichte stal van Frank Rooijakkers (eigen foto). vergroot

Een zware tegenvaller voor de pluimveesector. In Weert is vrijdag op een kalkoenhouderij het vogelgriepvirus vastgesteld. De ruiming van 79.000 dieren, op twee bedrijven, is inmiddels begonnen maar ook in een deel van Brabant zitten pluimveehouderijen met de gebakken peren.

“Het is laat in het seizoen dat het virus nog is geconstateerd. Dat is echt apart, het valt me heel erg tegen. Ik had gehoopt dat we er vanaf waren. Volgens mij is een deel van mijn kippen al een maand of zes niet buiten geweest”, zegt Frank Rooijakkers.

De eigenaar van pluimveebedrijven in Asten-Heusden en Someren kreeg vrijdagmiddag van een dierenarts te horen dat er sprake was van een verdenking in het naburige Weert. ’s Avonds kwam een bericht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hieruit bleek dat ook zijn vestiging in Someren onder het gebied valt waarvoor een vervoersverbod is afgekondigd.

Het gaat om een gebied in een straal van tien kilometer rondom de besmette kalkoenhouderij. In totaal 128 bedrijven zijn getroffen door de beperkende maatregelen die het vervoersverbod met zich meebrengt. Twintig hiervan liggen volgens Rooijakkers, die ook bestuurslid is van de ZLTO, in Asten en Someren. Ook bedrijven in Budel en Maarheeze hebben er last van.

"Knap vervelend allemaal."

Er mogen van en naar het aangewezen gebied de komende weken geen pluimvee, eieren, vogelmest, strooisel of andere dieren dan wel dierlijke producten worden vervoerd. “Mest moet dus langer blijven liggen, maar het heeft ook grote gevolgen voor vleeskuikens die we niet al te zwaar willen laten worden. En voor de afzet van eieren moet worden gezocht naar één plek waar ze naartoe gebracht kunnen worden. Dit betekent logistiek nogal wat. Je moet het nodige organiseren. Knap vervelend allemaal. Een groot probleem, ook financieel”, vertelt Rooijakkers.

De kippen van Frank Rooijakkers willen graag naar buiten, maar mogen niet (eigen foto). vergroot

"Pluimveehouders valt niets te verwijten."

De ondernemer uit Asten-Heusden leeft mee met zijn collega in Weert en pluimveehouders in onder meer Sint-Oedenrode en Moergestel, die eerder dit jaar werden geraakt. “Hen valt niets te verwijten. Die man in Weert bijvoorbeeld, heeft een prachtig en net bedrijf. Maar zolang met name watervogels blijven trekken, loop je een risico. Het zal wel iets met het weer te maken hebben. Ondertussen dragen die vogels het virus met zich mee. Ze merken daar zelf niets van, maar ze kunnen het wel ergens achterlaten. Het enige wat onze sector kan en moet doen is niemand toelaten tot onze bedrijven en zelf de hygiëne goed in de gaten houden”, aldus Rooijakkers.

Vanwege de vogelgriep was er nog altijd een landelijke ophokregeling voor commercieel gehouden pluimvee van kracht. Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren en vleeskuikens geldt bovendien een aangescherpte meldplicht. Als er dieren uitvallen, moeten ze dat eerder melden bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

"Een heel vervelend staartje."

Eric Hubers, legpluimveehouder in het Noord-Limburgse Ysselsteyn en vicevoorzitter van de Europese pluimveewerkgroep Copa-Cogeca, reageerde op L1 Radio geschrokken op de berichtgeving. "De verwachting van de deskundigen was dat de ophokplicht deze of volgende week zou worden opgeheven. Dit is een heel vervelend staartje."

