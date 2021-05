Vogelgriep in Weert, vervoersverbod in delen van Brabant

Het pluimveebedrijf in Sint-Oedenrode, dat eerder werd getroffen (foto: Omroep Brabant). vergroot

Op een kalkoenbedrijf in Weert is de vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van Landbouw denkt dat het om een ernstige variant gaat. Als gevolg van de ontdekking is voor een gebied, dat deels in de aangrenzende gemeenten Cranendonck en Someren valt, een vervoersverbod voor pluimvee afgekondigd.

Om verdere verspreiding te voorkomen wordt zowel de kalkoenhouderij als een nabijgelegen leghennenbedrijf geruimd. Bij het kalkoenbedrijf gaat het om ongeveer 13.000 dieren. Op de andere locatie, die op minder dan een kilometer afstand ligt, zijn om en nabij de 66.000 leghennen.

Monsters voor verder onderzoek

In een straal van 3 kilometer rond het kalkoenbedrijf liggen nog zeven andere pluimveebedrijven. Daar worden nu monsters genomen om te zien of de vogelgriep zich ook daar heeft verspreid.

In een gebied van 10 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, aldus het ministerie. Niet alleen het pluimvee zelf, maar ook eieren, mest en strooisel mogen niet worden vervoerd. Onder het gebied vallen een groot deel van Maarheeze en een gebied ten oosten van Budel (beide gemeente Cranendonck) en een deel van Someren-Eind.

Eerder bedrijven getroffen in Sint-Oedenrode en Moergestel

De vogelgriep leek op haar retour in ons land. Precies drie maanden geleden werd het virus aangetroffen op een legkippenbedrijf in Sint-Oedenrode. Alle 35.000 dieren moesten worden geruimd. Op twee andere pluimveebedrijven in de buurt werden uit voorzorg alle dieren gedood, dat waren er nog eens bijna 100.000. In januari werd het virus vastgesteld bij een kalkoenhouderij in Moergestel. Hier moesten 18.000 vogels worden geruimd.

