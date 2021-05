Coronanieuws: aantal coronapatiënten in ziekenhuis licht toegenomen

01.57



Het Amerikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie onderzoekt meldingen dat een zeer klein aantal tieners en jongvolwassenen hartproblemen zou hebben gehad na hun tweede dosis van het Moderna- of Pfizer/BioNTech-vaccin. Zij zouden mogelijk een ontsteking van de hartspier hebben ontwikkeld nadat ze waren ingeënt, zo is te lezen in The New York Times. Maar er is nog geen bewijs dat de vaccins de hartaandoening daadwerkelijk hebben veroorzaakt, benadrukt de krant.