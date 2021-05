Coronanieuws: vaccins Pfizer en AstraZeneca effectief tegen Indiase variant

Het Pfizer/BioNTech-vaccin (foto: Joris van Duin). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws met betrekking tot de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

'De vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca werken bijna net zo goed tegen de Indiase variant van het coronavirus als tegen de Britse mutant.'

Moderna gaat 'begin juni' aan de Europese instanties toelating vragen voor de toediening van dit coronavaccin voor 12- tot 17-jarigen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze themapagina.

Liveblog

05.03 Pfizer/BioNTech en AstraZeneca effectief tegen Indiase variant

De vaccins van Pfizer/BioNTech en AstraZeneca werken bijna net zo goed tegen de Indiase variant van het coronavirus als tegen de Britse mutant, meldt de Britse gezondheidsdienst Public Health England op basis van eigen onderzoek. Het vaccin van Pfizer bleek twee weken na de tweede dosis voor 88 procent doeltreffend tegen de Indiase variant van het virus. Tegen de Britse variant is het middel voor 93 procent doeltreffend. Het middel van AstraZeneca bleek zestig procent effectief, tegen 66 procent voor de Britse variant.

03.05 Moderna vraagt begin juni gebruik vaccin voor tieners aan

Het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna gaat 'begin juni' aan de Europese instanties toelating vragen voor de toediening van dit coronavaccin voor 12- tot 17-jarigen. Dat heeft de Franse topman Stéphane Bancel van het bedrijf aangekondigd in de Franse krant Le Journal du Dimanche. Bancel gaat ervan uit dat alle Europese volwassenen in de zomer hun eerste vaccinatie kunnen hebben gehad. "Dan moeten we ons zeer snel richten op de adolescenten van 12 tot 17 jaar oud."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.