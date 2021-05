Huub Smit heel kort in Ferry de film: 'Smaakt naar meer'

Wachten op privacy instellingen... Huub Smit (foto: Omroep Brabant). Volgende Vorige vergroot 1/2 De Eindhovense acteur Huub Smit is in de allerlaatste seconden van Ferry de film te zien.

De Eindhovense acteur Huub Smit is in de allerlaatste seconden van Ferry de film te zien. Hij speelt één van de pillendraaiers waarmee Ferry Bouman later een grote jongen wordt in de criminele wereld. De kans dat er in een eventueel vervolg een grotere rol voor Huub inzit is groot. "Maar ik mag daar niks over zeggen."

Zelfs als je Huub persoonlijk kent moet je goed opletten om hem in actie te zien. Drie keer met je ogen knipperen en het moment is voorbij. "Ik was ook helemaal leeg na de opnamedag, ik was kapot", grapt hij daarover in het praatprogramma KRAAK.

Richard, oftewel Huub Smit, samen met de andere New Kids (foto: Filmbekeken.com) vergroot

Huub heeft zijn bekendheid als acteur vooral te danken aan zijn rol in de successerie New Kids. Hij was Richard Batsbak met zijn blonde stekeltjes en matje in de nek. Nu tien jaar later heeft de acteur een gedaanteverandering ondergaan. Waar hij als Richard in New Kids haar teveel had, kreeg hij in werkelijkheid steeds minder haar op zijn hoofd, hij werd kaal.

De laatste foto van Huub voordat hij een haartransplantatie ondergaat (foto: Amsterdam Hair Institute). vergroot

"Ik speel in de film De Oost en daar draag ik een petje, ook in Undercover en Ferry draag ik een petje. Ik merkte dat ik steeds vaker rollen kreeg om wat stoffige types te spelen", vertelt Smit.

"Ik zag er inderdaad sprekender uit met petje of pruik. Ik kreeg ook minder rollen. Nu heb ik een haartransplantatie ondergaan en dat werkt. Ik krijg nu meer verschillende rollen en vooral meer rollen aangeboden. Die transplantatie heeft zich al tig keer terugbetaald."

In de Netflix-serie Undercover heeft Huub (links) een grotere rol dan in Ferry de film (foto: Hennemanagency.nl) vergroot



