Paar duizend fans van NAC Breda verwelkomen spelers met vuurwerk

Een paar duizend fans van NAC Breda hebben zich zondag verzameld bij het stadion van hun club. Ze verwelkomden de spelersbus met veel gezang en vuurwerk. NAC speelt zondagavond de beslissende wedstrijd tegen NEC voor promotie naar de Eredivisie.

De sfeer bij het stadion is gemoedelijk. "Alles of niets!", zingen de fans, van wie er straks 2500 welkom zijn in het stadion. 2000 van die tickets zijn naar seizoenkaarthouders gegaan.