NAC nog één horde verwijderd van eredivisie: 'Wij gaan er vol in!'

Wachten op privacy instellingen... Mounir El Allouchi gaat door zijn knieen nadat hij de beslissende penalty heeft gescoord (Foto: OrangePictures) Volgende Vorige vergroot 1/2

Nog één wedstrijd winnen en dan is NAC terug in de eredivisie. Deze zondagavond staat de club in de finale van de play-offs in eigen huis tegenover NEC. Van onderschatting is geen sprake, maar zelfvertrouwen is er genoeg bij de trainer en spelers.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Het was al donderdagnacht toen Mounir El Allouchi de winnende penalty binnenschoot tegen FC Emmen. De ontlading was groot, maar er was geen tijd om na te genieten voor de spelers en staf van NAC. De focus moest snel op de finale in eigen huis.

"Donderdagavond waren we heel blij, maar de ochtend daarna was dat gevoel ook gelijk weg. De focus ging op NEC", vertelt El Allouchi.

"Het is allemaal voor niks geweest als je morgen niet wint."

Ook de trainer, Maurice Steijn, sluit zich aan bij de woorden van de middenvelder. "Ik snap de euforie maar het was pas de halve finale. Het is allemaal voor niks geweest als je zondag niet wint."

Om in de eredivisie te komen moet er worden afgerekend met NEC. Na de overwinning op eredivisionist FC Emmen is het vertrouwen groot, maar ook de oefenmeester waakt voor onderschatting. "We moeten zelfvertrouwen krijgen van de vorige twee rondes, maar waken voor onderschatting. We moeten niet denken dat we er al zijn, dat zou heel naïef zijn."

De trainer is dan ook op zijn hoede voor de tegenstander. "NEC is een meer dan geduchte tegenstander. Als wij niet 100 procent zijn, gaan we niet winnen. Het wordt fiftyfifty, waarbij de vorm van de dag doorslaggevend zal zijn."

"Er is een bepaalde vastberadenheid binnen de groep, die er nog niet eerder is geweest dit seizoen."

Met die vorm lijkt het wel goed te zitten bij NAC. De bepalende spelers zijn op het juiste moment in vorm en ook binnen de groep ziet El Allouchi iets groeien. "Er is een bepaalde vastberadenheid binnen de groep, die er nog niet eerder is geweest dit seizoen. Je merkt aan alles dat het zelfvertrouwen heel groot is."

De druk die de wedstrijd met zich meebrengt is bijzaak volgens de trainer en speler. "Tegen NEC telt de vermoeidheid niet. Wij gaan er vol in", zegt de middenvelder. Steijn ziet er juist alleen maar de voordelen van in. "Wij hebben veel jongens die weten hoe het is om een finale te spelen, zij weten als geen ander hoe hier mee om te gaan."

Vertrouwen in een goede afloop is er ook bij de achterban van de club. Zaterdagmiddag werden de spelers nog een laatste keer gesteund op de weg naar het stadion. Het leidde tot een grote file op de A58.

Deze zondag mag een deel van de supporters voor het eerst sinds september naar binnen. Steijn is uiteraard blij dat zijn ploeg gesteund wordt door 2500 man op de tribunes. "Dat is heerlijk. Al helpt het maar een fractie, we zijn blij dat ze weer in het stadion mogen. Hopelijk gaat dat het verschil maken en krijgen de supporters een passend slot van dit seizoen."

Lees ook:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.