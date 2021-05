Grote brand in flat bij Carolushof Den Bosch, hele gebouw ontruimd

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

De brandweer is zondagnacht met meerdere teams uitgerukt voor een grote brand in een flat in Den Bosch. Meerdere verdiepingen van het appartementencomplex aan de Carolushof staan in brand.

Malini Witlox Geschreven door

De brand ontstond in een hoekwoning op de tweede verdieping van de flat. De bewoner was niet thuis. Het vuur sloeg via het plafond door naar de derde verdieping. De ramen van de woning waar het begon zijn kapot, de woning erboven is zwart geblakerd van het vuur en de rook.

De rook verspreidde zich door de hele flat. Niet alle bewoners konden daardoor met de trap naar buiten. Ze zijn met een ladderwagen van de brandweer uit het pand gehaald.

Tekst gaat door onder de foto

Wachten op privacy instellingen...

Pyjama

De flat is geheel ontruimd, het gaat om zestig woningen. Alle bewoners staan buiten in hun pyjama naar de brand te kijken. Ze worden opgevangen door hulpverleners. Een deel van de bewoners heeft warmtedekens gekregen om hen te beschermen tegen de kou.

Een traumahelikopter is opgeroepen en ook staan er meerdere ziekenwagens bij de flat. Er zouden echter geen ernstig gewonden zijn.

Hulpdiensten

De brandweer heeft Grip 1 afgegeven, dat wordt gedaan als samenwerking tussen hulpdiensten noodzakelijk is. Brandweermannen controleren of het pand leeg is.

De brand brak om half drie 's nachts uit, het vuur greep snel om zich heen. Het vuur was nadat de brandweer arriveerde snel uit, wel rookt het nog goed.

Onduidelijk is of de bewoners zondagnacht nog terug naar huis mogen. Ook is nog niet bekend of er opvang geregeld wordt.

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.