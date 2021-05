Bewoner zag oranje gloed en belde 112: 'Ik wist meteen, dit is niet goed'

Foto: Sara Schinkel vergroot

Ongeveer zestig inwoners van een flat aan de Carolushof in Den Bosch moeten de nacht op een andere plek doorbrengen. Nadat midden in de nacht brand uitbrak staat er nog veel rook in de flat.

De politie inventariseert nog welke bewoners zelf andere woonruimte kunnen vinden en voor wie iets geregeld moet worden.

De flat is ontruimd. De bewoners staan in pyjama op straat en kijken naar de bluswerkzaamheden. "Ik werd wakker, zag een oranje gloed en wist meteen; dit is niet goed", zegt een van hen. Hij woont op de vierde verdieping. "Ik heb 112 gebeld en ben meteen naar buiten gegaan."

"Mijn vogels zitten nog binnen"

Hij staat naast een andere bewoner, die op zoek gaat naar medewerkers van de Dierenambulance. "Want mijn vogels zitten nog binnen."

John woonde in een appartement schuin tegenover de woning waar de brand uitbrak. "Ik deed de deur open, zag de vlammen en heb de deur weer snel dichtgedaan", vertelt hij. Via de ladderwagen van de brandweer kon hij uit zijn huis komen.

"Ik werd wakker van geschreeuw"

Bewoner Sam Zuidland staat op blote voeten voor de flat. "Ik werd om tien voor drie wakker van geschreeuw en hoorde de politie omroepen dat iedereen naar buiten moest. Ik doe dat en loop de hoek om en de vlammen slaan uit het gebouw."

Hij staat al ruim een uur buiten. "Waarschijnlijk worden we naar een hotel gebracht, maar dat is even afwachten." Een koffer pakken is er niet bij. "Ik heb mijn telefoon en portemonnee meegenomen, een pak shag en een aansteker en dat is het."

"Ik hoorde gebonk op de deuren"

Jeroen Morre heeft nog minder bij. Ook hij moest zijn huis halsoverkop verlaten. Hij heeft zijn pyjama aan en staat ook op blote voeten. "Ik mag niet meer naar binnen om schoenen of een telefoon te halen." Buren maakte hem wakker. "Ik hoorde gebonk op de deuren. Een aantal buren was er gelukkig op tijd bij en die hebben iedereen wakker gemaakt."

Sara Schinkel woont in een flat aan de overkant. Ze maakte beelden van de brand. "Ik schrok wakker van het geluid van de politie en de sirenes. De brand werd heel snel heel groot, echt met een noodgang. Ik zag dat de brandweer een poes op de bovenverdieping heeft gered", vertelt ze.

