Uitslaande brand in flat Den Bosch, brandweer ontruimt het hele complex

In een flat aan het Carolushof in Den Bosch woedde zondagnacht een uitslaande brand. De brandweer rukte met meerdere teams uit. Het vuur woede op meerdere etages van het appartementencomplex.

De brand brak om halfdrie 's nachts uit en het vuur greep snel om zich heen. De brand ontstond in een appartement op de hoek van de tweede etage van de flat. Die bewoner van dat appartement was niet thuis. Het vuur sloeg via het plafond door naar de derde verdieping. De ramen van het appartement waar de brand begon zijn kapot, het appartement daarboven is zwart geblakerd door het vuur en de rook die bij de brand vrijkwam.