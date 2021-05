'Brandalarm Bossche flat ging alleen af bij appartement waar vuur ontstond'

De schade aan de flat aan het Carolushof in Den Bosch is aanzienlijk (foto: Collin Beijk). Sommige appartementen van de flat in Den Bosch zijn volledig verwoest (foto: Colin Beijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 De schade aan de flat aan het Carolushof in Den Bosch is aanzienlijk (foto: Collin Beijk).

De schrik zit er goed in bij de bewoners van de flat aan het Carolushof in Den Bosch. Die werd zondagnacht volledig ontruimd omdat er een uitslaande brand woedde. "Het brandalarm ging alleen af bij het appartement waar het vuur ontstond", zegt een bewoner.

"Ik werd wakker van de rook", vertelt een man die op de vijfde etage woont. "Ik kon net op tijd de ramen dichtdoen en de ventilatie uitzetten. Zo bleef de schade bij mijn appartement beperkt."

"Het bleef knetteren."

Een vrouw werd wakker van glasgerinkel. "Ik dacht eerst dat iemand huisraad naar beneden gooide, maar dit bleken de ramen te zijn, die sprongen door de hitte. Het bleef knetteren. Toen heb ik meteen 112 gebeld."

Ze is behoorlijk geschrokken. "Zo blijkt maar weer dat je best kwetsbaar bent als in een appartementencomplex brand uitbreekt. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt."

Een man die woont aan de achterkant van het complex vindt het vreemd dat zondagnacht niet overal in het complex het brandalarm klonk. "Want een maand geleden is het brandalarm in heel het complex nog vervangen. Daar hebben wij nu wel vragen over..." De woningcorporatie is gebeld om een reactie op deze uitspraak te geven, maar daar is vooralsnog niemand bereikbaar.

"Het appartement van mijn buurman is compleet weg."

Bij zijn appartement valt de schade mee. Dat is wel anders bij het appartement waar de brand uitbrak en de appartementen daaromheen. "Het appartement van mijn buurman, die zondagnacht niet thuis was, is compleet weg", laat Floris weten. "Zelf heb ik heel veel geluk gehad. Ik heb alleen wat schade in de hoek van mijn appartement. Mijn muur heeft als door een wonder de vlammen tegengehouden. Ik ben blij dat ik al mijn spullen nog heb."

In het appartementencomplex wonen mensen van allerlei allooi: studenten, arbeidsmigranten en mensen met een rugzakje. "Het is hier nooit saai", laat een van de bewoners weten. Volgens sommigen van hen is er 'nu en dan overlast' in de flat. "Niet van de man uit appartement waar de brand uitbrak", benadrukken ze. "Maar in het algemeen."

De flatbewoners werden na de brand opgevangen in Hotel Central. Een kreeg al snel te horen dat hij dinsdag terug naar zijn appartement mag. Een ander mocht maandagochtend al wat spulletjes uit zijn appartement halen.

Omdat de brandweer de deuren van verschillende appartementen zondagnacht intrapte om te checken of er zich geen bewoners meer in het complex bevonden, zijn inmiddels beveiligers ingeschakeld. Die moeten voorkomen dat mensen het complex binnenkomen die daar niet thuishoren.

