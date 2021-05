Rellen bij NAC-stadion: agenten doen aangifte van poging doodslag

Verschillende politiemensen die zondag aan het werk waren rond het NAC-stadion doen aangifte van poging tot doodslag. Dat meldt de politie. Ook zijn er agenten die aangifte doen van mishandeling. De politie start een groot onderzoek naar de rellen en roept relschoppers op zich te melden. Volgens Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant is geprobeerd een ME-busje in brand te steken.

"Hooligans hebben daar geprobeerd een ME-busje in brand te steken. Daar zaten op dat moment politiemensen in", zegt Brink. Volgens hem hebben de relschoppers niet alleen met vuurwerk naar de agenten gegooid, maar het ook op en en onder de ME-bus gelegd met de bedoeling dat deze vlam zou vatten.

Voor de wedstrijd was afgelopen was al een grote groep relschoppers voor het stadion aanwezig, meldt de politie. Toen NAC verloor aan het eind van de wedstrijd, probeerde zij het stadion alsnog binnen te komen door een hek te forceren. De ME kon dit ternauwernood voorkomen.