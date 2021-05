NAC-relschoppers bemoeien zich met reanimatie: 'Ik sprong ertussen'

Een Bredanaar die tijdens de rellen bij het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda een andere man reanimeerde, zag hoe relschoppers zich ermee kwamen bemoeien. "Ik snap de teleurstelling, maar val geen hulpverleners lastig", zegt hij tegen Omroep Brabant. Hij wil niet met naam genoemd worden, zijn naam is wel bekend bij de redactie.

De Bredanaar fietste na de wedstrijd naar huis en kwam langs het stadion. De wedstrijd keek hij met wat vrienden in de stad. Hij ziet een man liggen die op dat moment al gereanimeerd wordt door iemand anders.

Hij is een jaar of vijftien bedrijfshulpverlener: "Zonder erbij na te denken gooide ik mijn fiets aan de kant en ging ik helpen."

Chaotisch De situatie was toen al chaotisch. Er cirkelde een politiehelikopter boven hun hoofd en om hen heen was het onrustig. Dat wordt niet beter als de brandweer de reanimatie overneemt. "Op dat moment kwamen relschoppers zich ermee bemoeien." Het maakt de Bredanaar woedend.

'Ik had geen goede nacht' Toen de ambulance arriveerde, heeft de brandweer de reanimatie overgedragen aan de zorgverleners. De man die onwel werd is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Hoe het met de man is, weet de Bredanaar niet. Zelf had hij geen hele goede nacht. "Als ik wakker werd, zag ik toch weer beelden voor me."