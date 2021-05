Tumult bij NAC-stadion: 6 aanhoudingen, politie bekijkt videobeelden

Tumult bij het NAC-stadion. vergroot

Zes verdachten zitten vast voor betrokkenheid bij relletjes zondagavond bij het Rat Verlegh Stadion in Breda. Een politiewoordvoerder zegt dat beelden worden bekeken van wat er precies is gebeurd en dat niet is uitgesloten dat meer aanhoudingen volgen.

Drie Bredanaars (19, 34 en 41 jaar), een 20-jarige man uit Oudenbosch, een 20-jarige man uit Sint Willebrord en een man (18) uit Zevenbergen zijn opgepakt.

ME greep in

De politie moest zondagavond hardhandig ingrijpen bij het voetbalstadion nadat het NAC had verloren van NEC uit Nijmegen. NAC-supporters probeerden het stadion in te gaan. De politie moest ze met wapenstokken en schilden tegenhouden.

Supporters bekogelden de politie met hekwerken, fietsen, vuurwerk en glas. Politie en ME voerden charges uit.

Reanimatie

In een gebied waar relschoppers waren, raakte ook nog iemand onwel. Hulpverleners moesten deze persoon reanimeren. Ook hier moest de ME ingrijpen.

Zo liep het zondagavond uit de hand bij het NAC-stadion:

