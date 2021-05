Songfestival-jurken van Nikkie, Edsilia en Chantal te bewonderen in Tilburg

Wie de jurken van Songfestivalpresentatoren Nikkie, Edsilia en Chantal wil zien moet naar Tilburg. De jurken die de presentatoren aanhadden en de creatie die zangeres Davina Michelle droeg worden tentoon gesteld in het TextielMuseum. Het idee ontstond toen modeontwerper Tess van Zalinge de opdracht kreeg om een outfit te ontwerpen voor het Songfestival.

Werk van Van Zalinge zou al onderdeel uitmaken van een expositie die vanaf eind juni te zien is in het museum. Ze maakte een jurk voor Edsilia Rombley.

De japon die Chantal Janzen droeg tijdens de finale van David Laport is in Tilburg te zien. Dat geldt ook voor een jurk die Nikki Jager droeg van Maison the Faux. Zangeres Davina Michelle droeg een creatie van Martan en die zal ook onderdeel uitmaken van de tentoonstelling. Vanaf 9 juni zijn ze te zien.