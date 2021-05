Coronanieuws: aantal besmettingen in Brabant met 32 procent gedaald

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws met betrekking tot de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 25.255 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op bijna 3608 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds half februari.

In Brabant zijn sinds maandag 422 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Maandag waren er dat nog 458. In heel Nederland waren er dat 2531, het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen sowieso al lager dan later in de week.

15.03

(Brabantse) weekcijfers RIVM

Het aantal positieve coronatests in onze provincie is met 32 procent afgenomen ten opzichte van vorige week. De afgelopen zeven dagen kwamen 4487 meldingen binnen bij het RIVM. Een week geleden waren dat er nog 6573. Relatief gezien telt de regio Brabant-Noord nog steeds de meeste positieve testen, 224 per 100.000 inwoners.

Met 25.255 nieuwe positief geteste personen tussen 19 tot en met 25 mei, is het aantal meldingen landelijk gezien met 28% gedaald. In de afgelopen zeven dagen kregen 147 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen.

Bron: RIVM vergroot

In een maand tijd is het aantal wekelijkse nieuwe coronagevallen meer dan gehalveerd.

Ook in de ziekenhuizen is steeds meer te merken dat corona op zijn retour is nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Volgens de RIVM-rapportage die dinsdag verscheen, werden in zeven dagen tijd 830 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer een derde minder dan een week eerder. Van deze patiënten waren er 186 zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat is een afname van 23 procent.

Het RIVM registreerde afgelopen week 96 aan coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week waren het er 90, het laagste aantal sinds begin oktober.