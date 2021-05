Laagste aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen sinds oktober

Een volledig tegen het coronavirus ingepakt ambulancechauffeur (archieffoto). vergroot

In de Brabantse ziekenhuizen is afgelopen week het laagste aantal nieuwe coronapatiënten opgenomen sinds begin oktober 2020. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie.

De voorbije zeven dagen kwamen 138 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen terecht. Dat zijn er 62 minder dan vorige week, toen 200 coronapatiënten werden opgenomen. Dit aantal was in de begindagen van oktober vorig jaar voor het laatst zo laag. Toen begon de tweede coronagolf in de ziekenhuizen.

Een woordvoerder van het ROAZ is positief over de huidige instroomcijfers. "De dalende lijn van nieuwe opnames zet door en we hopen natuurlijk dat dit zo blijft." Wel plaatst hij een kanttekening: vanwege het lange pinksterweekend kunnen de cijfers licht vertekend zijn. Tijdens weekenden zijn er meestal minder opnames dan doordeweeks.

Lagere ziekenhuisbezetting

Doordat er minder coronapatiënten opgenomen worden, daalt ook de totale ziekenhuisbezetting door coronapatiënten. In een week tijd is dat aantal van 332 gedaald naar 295.

Ook op de Brabantse intensivecare-afdelingen (ic) liggen weer iets minder coronapatiënten: 91 tegenover 95 een week geleden. De daling van patiënten op de ic is belangrijk om weer veel afgezegde, 'gewone' operaties op te kunnen pakken. Veel personeel uit de operatiekamers springt nu nog bij op de ic, vanwege de hoge coronadruk.

Dat minder coronapatiënten in ziekenhuizen belanden, komt volgens experts door het vaccinatieprogramma. Veel oudere en daarmee vaak kwetsbaardere mensen hebben tenminste één prik gehad en zijn daarmee beter beschermd tegen ernstige ziekte door het coronavirus.

Vooral vijftigers opgenomen

Dat is ook terug te zien in de leeftijden van coronapatiënten die wél in het ziekenhuis belanden, schrijft het AD dinsdagochtend. De meeste patiënten die deze maand zijn opgenomen, zijn vijftigers. Over het algemeen zijn dit mensen die nog niet in aanmerking komen voor een coronaprik. "De mensen die we in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgen, zijn de niet-gevaccineerden", stelt Diederik Gommers, nationale voorman van de intensive care, tegen de krant.

