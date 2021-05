Coronanieuws: burgemeesters hopen op snellere versoepeling van regels

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws met betrekking tot de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Het verschil tussen het RIVM en het kabinet is volgens hem maar vier dagen. Het RIVM adviseert het kabinet om nog even pas op de plaats te maken. Het kabinet wil juist met een paar dagen versnellen. "Als de discussie gaat over het aantal dagen, dan zijn we al een heel eind gekomen", vat Jack Mikkers van Den Bosch positief samen.

"Iedereen snakt naar meer vrijheden, ook in Den Haag", zegt burgemeester Jan van Zanen van de hofstad. Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden ziet het rooskleurig in. "Het gaat de goede kant op met de coronacijfers." Aboutaleb denkt eveneens dat het kabinet zich kan beroepen op 'afspraken die eerder zijn gemaakt' om sneller te versoepelen nu de 'trend onmiskenbaar dalende' lijkt.

Volgens Aachboun is het jongste kabinetsbesluit om de sportscholen onder voorwaarden te openen genomen op basis van een medisch advies van het Outbreak Management Team. Dat mag door de rechter getoetst worden op basis van een volledige belangenafweging, zegt hij. In Nederland zijn de sportscholen sinds woensdag 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van 30 mensen voor sporten in groepen. De stichting wil van deze coronaregels af.

De Stichting Fitness Is Medicijn spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De stichting wil dat de sportscholen volledig open mogen. "We eisen volledige heropening omdat de situatie nu disproportioneel is, zeker gezien de aanstaande versoepelingen", laat juridisch adviseur Karim Aachboun weten. Op de basiscoronaregels na, wil de stichting geen verdere voorwaarden voor de sportscholen.

De zeventiende editie van NLdoet was eigenlijk gepland op 12 en 13 maart. Omdat de coronabesmettingscijfers volgens de organisatie nog te hoog waren en Nederland nog in een lockdown zat werd het evenement verplaatst naar aankomend weekend.

Om coronabesmettingen te voorkomen moeten vrijwilligers zoveel mogelijk buiten aan de slag, waardoor er minder dan normaal mogelijk is. In 2019 werden nog ruim 8000 vrijwilligersacties aangemeld, een jaar eerder zelfs bijna 10.000. Vorig jaar kon het evenement niet doorgaan vanwege het coronavirus.

Het reproductiegetal geeft weer hoe snel het virus zich verspreidt. Onder de 1 is er weinig aan de hand als maar weinig besmettelijke mensen rondlopen. Boven de 1 worden steeds meer mensen ziek. Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als de mate waarin vaccins beschermen in de loop der tijd vermindert, nieuwe besmettelijkere varianten opduiken of als in bepaalde specifieke groepen minder mensen zijn gevaccineerd. Dat noemt het OMT "heterogeniteit in de vaccinatiegraad".

Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit, zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het kabinet hebben gestuurd. In een "optimistische situatie" waarin 75 procent van de bevolking is gevaccineerd, zou het zogeheten reproductiegetal van het virus "net onder de 1" kunnen blijven, schat het OMT in. Een nieuwe uitbraak kan echter wel degelijk weer mogelijk worden als er bepaalde tegenvallers zijn.

In totaal zijn nu 6,15 miljoen Nederlanders gevaccineerd. Van hen hebben 2,3 miljoen ook al de herhaalprik gekregen. Tussen maandag 17 en zondag 23 mei kregen ruim 491.000 mensen de eerste prik. Dat is minder dan in de vier weken ervoor. Daar staat tegenover dat meer dan 517.000 mensen de tweede inenting ontvingen. Dat is bijna evenveel als de twee voorgaande weken bij elkaar. Niet eerder kregen in één week tijd zoveel mensen de herhaalvaccinatie.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 25.255 meldingen van positieve tests. Dat komt neer op bijna 3608 gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds half februari.

In Brabant zijn sinds maandag 422 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van het RIVM. Maandag waren er dat nog 458. In heel Nederland waren er dat 2531, het laagste aantal sinds begin februari, toen de teststraten dicht waren vanwege extreem winterweer. Het is niet duidelijk of het lage aantal positieve tests van dinsdag komt doordat minder mensen zich tijdens het pinksterweekeinde hebben laten testen. Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen sowieso al lager dan later in de week.

(Brabantse) weekcijfers RIVM

Het aantal positieve coronatests in onze provincie is met 32 procent afgenomen ten opzichte van vorige week. De afgelopen zeven dagen kwamen 4487 meldingen binnen bij het RIVM. Een week geleden waren dat er nog 6573. Relatief gezien telt de regio Brabant-Noord nog steeds de meeste positieve testen, 224 per 100.000 inwoners.

Met 25.255 nieuwe positief geteste personen tussen 19 tot en met 25 mei, is het aantal meldingen landelijk gezien met 28% gedaald. In de afgelopen zeven dagen kregen 147 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners daalde in alle leeftijdsgroepen.

In een maand tijd is het aantal wekelijkse nieuwe coronagevallen meer dan gehalveerd.

Ook in de ziekenhuizen is steeds meer te merken dat corona op zijn retour is nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Volgens de RIVM-rapportage die dinsdag verscheen, werden in zeven dagen tijd 830 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis, ongeveer een derde minder dan een week eerder. Van deze patiënten waren er 186 zo ziek dat ze op de intensive care belandden. Dat is een afname van 23 procent.

Het RIVM registreerde afgelopen week 96 aan coronagerelateerde sterfgevallen. Vorige week waren het er 90, het laagste aantal sinds begin oktober.