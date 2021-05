Coronanieuws: ook vaccinatie voor iedereen die geboren is in 1969 of 1970

10.10

Sinds 6 april werd om de dag iedereen in Ahoy getest. "We hebben het over zo'n twintigduizend tests, waarvan er twintig positief zijn. Dat een van hen Duncan is, is en blijft ontzettend jammer." De zanger, die in 2019 het songfestival won en het evenement daardoor naar Nederland haalde, zat in tegenstelling tot de andere deelnemers van het songfestival niet permanent in Rotterdam, maar "had ook nog een leven buiten Ahoy", aldus Bakker.