Coronanieuws: vraagtekens bij commerciële tests voor vakantiegangers

Ook deze dinsdag is er veel te melden over ontwikkelingen rond het coronavirus in Brabant en daarbuiten. In dit blog houden we je op de hoogte.

6.20 – ‘Alleen commerciële PCR-test bij vakantie’

Mensen uit ons land die op vakantie willen, kunnen hiervoor voorlopig alleen een commerciële PCR-test doen. Die testen worden aangeboden door bijvoorbeeld zakenlui die soms hoge prijzen rekenen, schrijft De Telegraaf. Experts vragen zich af of alle commerciële partijen zich aan de regels houden en of testpersoneel wel bekwaam genoeg is.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is de kwaliteit van commerciële testen ‘over het algemeen voldoende tot goed’. Ze ontkent dat er sprake is van misstanden. "Het reizen naar het buitenland is een vrijwillige keuze, daarom is het nu niet mogelijk om bij de GGD’s een COVID-vrij verklaring te krijgen", legt een GGD-woordvoerder uit.

Uit een rondgang blijkt volgens de ochtendkrant dat PCR-testen worden aangeboden door onder anderen vuurwerkhandelaren, poffertjesbakkers, glaszetters en horecaondernemers. Een gemiddeld huishouden zou al snel een kwart van hun vakantiebudget kwijt zijn aan de testen. Een gezin met drie kinderen is bij sommige aanbieders in totaal 750 euro kwijt.

6.10 – ‘Coronapatiënten steeds jonger’

De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, daalt flink. De meeste mensen die deze maand met COVID-19 werden opgenomen, zijn vijftigers. Dat schrijft het Algemeen Dagblad dinsdag op basis van nieuwe gegevens die de krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE)."De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de intensive care (ic) krijgt, zijn de niet-gevaccineerden", zegt Diederik Gommers, voorman van de ic, tegen de krant. Volgens Gommers maakt de leeftijdsdaling de effecten van het vaccineren zichtbaar.

Voorheen waren de meeste mensen die werden opgenomen in een ziekenhuis, zeventiger of tachtiger, maar deze leeftijdsgroepen zijn inmiddels grotendeels gevaccineerd. Toch waarschuwt Gommers dat iemand nog niet volledig beschermd is na de eerste prik: “Je moet je na het halen van je prik dus nog niet meteen anders gaan gedragen", aldus Gommers.

6.00 – Burgemeesters praten over verdere versoepeling

De 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio praten dinsdag over mogelijk meer versoepelingen in het coronabeleid. Ze nemen de actuele besmettingscijfers door en kijken hoe het gaat nu er al wat meer vrijheden zijn. Justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan bij het Veiligheidsberaad in Utrecht. Het kabinet maakt naar verwachting op 1 juni bekend of er meer beperkingen worden opgeheven.

5.50 – ‘Meer aandacht nodig voor vaccinatie in Afrika’

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 pleiten voor meer voorlichting over vaccineren en voor opschaling in de levering van vaccins aan Afrika. Volgens hen is goede vaccinatievoorlichting essentieel voor succesvolle campagnes in Afrikaanse landen. Ze wijzen erop dat daar door grote schaarste aan vaccins nog amper of geen prik is gezet. Oeganda en Ethiopië prikten bijvoorbeeld tot dusverre nog maar respectievelijk 0,9 en 1,3 procent van hun bevolking. Ook heerst er de nodige achterdocht over het vaccineren.

De hulporganisaties achter deze Giro555-actie zijn onder meer Stichting Vluchteling, Cordaid, Kerk in Actie, UNICEF, Nederlandse Rode Kruis en Terre des Hommes.

3.00 – Volwassen op Waddeneilanden lopen voorop

Alle volwassen inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog kunnen zich er vanaf dinsdag laten vaccineren tegen het coronavirus. De Friese Waddeneilanden zijn daarmee de eerste gemeenten in het land waar alle inwoners van 18 jaar en ouder een prik kunnen krijgen. In totaal kunnen ongeveer vijfduizend mensen een prik halen. De uitnodigingen zijn alleen verstuurd aan mensen die op de eilanden ingeschreven staan. Mensen die er een huisje hebben of die er op bezoek zijn om vakantie te vieren, komen niet in aanmerking.

De eilanders krijgen het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Over vijf weken ontvangen ze de tweede dosis. "De vaccinatiegraad op de eilanden is heel hoog. Van de 65-plussers heeft ongeveer 90 procent ook de tweede prik al gehad. Ook onder zorgmedewerkers was toen veel animo", laat de GGD weten. De vier eilanden zijn door hun ligging redelijk gespaard gebleven tijdens de corona-uitbraak. Ze hebben de laagste besmettings- en sterftecijfers van het land.

2.50 – Aantal nieuwe gevallen blijft fors dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen blijft snel dalen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk minder dan 30.000 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zou betekenen dat het weekcijfer in een maand tijd is gehalveerd. Het RIVM komt dinsdag met het exacte aantal in zijn wekelijkse update.

Eind april kreeg het instituut in zeven dagen tijd meer dan 55.000 meldingen van positieve tests. Dit was voorlopig de laatste coronapiek. Twee weken geleden dook het weekcijfer onder de 50.000, toen het RIVM 47.108 nieuwe gevallen meldde. Vorige week zakte het tot onder de 40.000, met 35.142 nieuwe positieve tests.

In de zes dagen na de laatste update zijn 22.764 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gemiddeld zijn dat er bijna 3800 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer kan uitkomen op ongeveer 27.000. Het zou het laagste aantal sinds half februari zijn. De afname van het aantal coronagevallen komt deels doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn.

