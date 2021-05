Nog meer verdachten Operatie Alfa zeggen dat ze rechtbank niet vertrouwen

Zaal A waarin het proces is (Archieffoto: Karin Kamp) vergroot

Vijf verdachten in het megaproces rond Operatie Alfa hebben dinsdag zoals verwacht het vertrouwen opgezegd in de rechtbank. Ze spreken van een oneerlijk proces. Verdachte Toon R. ging nog een stap verder en noemde de beide officieren van justitie dinsdagochtend 'leugenaars'. Het OM wil dat het proces doorgaat, desnoods zonder verdachten.

"De kans op een eerlijke procesgang is uitgesloten", zei verdachte Toon R. (41) "‘Het is minachting van de rechtsgang. Dit is een schijnproces". Volgens de Ossenaar toont de rechtbank weinig interesse en zei over het OM. "Het ergste is nog dat ze liegen en u ziet het niet eens."

'Leugenaars'

Toon R. kondigde aan dat hij vanaf nu wegblijft uit de rechtszaal. "Ik geef mijn acvocaat de opdracht niet meer ten tonele te verschijnen."

Zijn advocaat vroeg om vrijlating. Vijf andere verdachten en hun advocaten kwamen met een zelfde soort verhaal. "Het vonnis ligt al klaar", verwoordde een van de advocaten zijn gevoel. Een collega-advocaat zei: "Het einddoel lijkt te zijn dat er zo veel mogelijk familieleden achter de tralies komen."

Tinus R. noemde het proces een combinatie van 'Circus Renz, Mies Bouwman en de poppenkast'. De rechtbank suggereerde dat het ook kan helpen als hij blijft, omdat het proces over hém gaat. Maar dat ziet Tinus niet zitten. "Ik heb met die hele zaak niks te maken. Ik hou het voor gezien. Ik spreek nergens meer over."

Vier verdachten en hun advocaten verlieten in de loop van de ochtend ook echt de zaal. De rest bleef zitten.

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat verdachten mogen wegblijven en heeft gemerkt dat ze er goed over hebben nagedacht. Daarom wil het OM doorgaan met de zaak. "De rechtbank kan wat ons betreft alles voortzetten. Het kan niet zo zijn dat het strafproces wordt gegijzeld."

Dinsdagmiddag rond halftwee gaat de rechtbank bekendmaken hoe het verder moet. Alles wijst er op dat de rechtszaak gewoon door zal gaan.

Cocaïne

Het proces rond Operatie Alfa is de tweede week in gegaan. Maar er is nog nauwelijks gesproken over de misdrijven zelf. Onderwerp van gesprek dinsdag moet eigenlijk zijn de smokkel van 315 kilo cocaïne naar Antwerpen, voorjaar 2019. Hoofdverdachte Martien R. (50) zou daarachter hebben gezeten, net als zijn zoon Anton (27).

Medeverdachten zijn de broer van Martien R., Tinus (61), en zijn zoon Toon (41). Net als Driekus N. (54), Arnold M. (56) en Frank L. (47).

Martien R. was ook opgeroepen maar komt niet meer.

'Vertrouwen kwijt'

Vorige week moest het gaan over een zelfde soort drugszaak, de smokkel van 1561 kilo coke naar Antwerpen. Maar toen vertelde Martien R. nog vóór de behandeling, dat hij alle vertrouwen kwijt is in de rechtbank en hij stapte plots op. Ook zijn advocaat vertrok.

De verdachten en advocaten hebben veel kritiek op het (afluister)onderzoek naar de familie R. dat in hun ogen slordig en eenzijdig was en vol fouten zit. Ze vinden dat de rechtbank hun bezwaren te makkelijk opzij schuift. Er werd ook gezegd dat meer verdachten hun vertrouwen zouden gaan opzeggen en dat gebeurde dinsdag ook echt.

Bezinning

De rechtbank benadrukte afgelopen vrijdag en ook dinsdag dat ze graag ziet dat de verdachten erbij zijn maar dat ze dat niet verplicht zijn. Een proces kan ook zonder verdachten worden gehouden als mensen écht niet willen komen luisteren.

Dit bericht wordt steeds aangepast en aangevuld.

