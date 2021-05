Voordringen bij coronavaccinatie kan nog steeds via instelling in Oss

Archieffoto: Erik Peeters. vergroot

Belangenorganisatie SoloPartners in Oss stuurt al wekenlang uitnodigingsbrieven voor een coronavaccinatie op zonder te controleren of mensen hier recht op hebben. Nadat je de brief digitaal hebt ontvangen, kost het geen enkele moeite om bij de GGD een afspraak voor een prik te maken.

Eerder haalden andere zorginstellingen na misbruik het formulier offline waarmee de uitnodiging aangevraagd kan worden. Dat is SoloPartners nog niet van plan: "We gaan er vanuit dat de meeste mensen fatsoen hebben."

De link naar het formulier is via Google makkelijk te vinden en gaat ook rond in allerlei Whatsapp-groepen. Omroep Brabant nam na verschillende meldingen de proef op de som en kon zonder problemen een afspraak inplannen.

RIVM ondersteunten

SoloPartners vertegenwoordigt zelfstandigen in de zorg die bijvoorbeeld werken als wijkverpleegkundige of zorg verlenen die wordt betaald door de zorgverzekeraar van een cliënt. Om deze groep zorgverleners de kans te geven om gevaccineerd te worden, is een formulier online gezet waarmee je een uitnodiging voor een vaccinatie kan aanvragen.

Dit gebeurt volgens algemeen directeur Loe van Erp om de overheid en het RIVM te ondersteunen en te voorkomen dat zelfstandige zorgverleners tussen wal en schip vallen bij de vaccinatiecampagne: "Het RIVM wist ook niet hoe ze deze mensen moesten bereiken, we wilden ze ter wille zijn", zo laat hij weten aan Omroep Brabant.

Geautomatiseerd proces

De controle rammelt echter. Iedereen die het wil, kan binnen enkele minuten een aanvraag indienen. “Als je alles hebt ingevuld klik je op de knop ‘indienen’, je ontvangt vervolgens direct de uitnodiging voor vaccinatie in je e-mail”, zo staat op de website.

Na het indienen van je gegevens wordt door SoloPartners niet gecontroleerd of je daadwerkelijk in de zorg werkt. Het volledige proces is namelijk geautomatiseerd. Omroep Brabant hoorde verhalen van meerdere mensen die – zonder dat ze er recht op hebben – op die manier een brief hebben ontvangen en gevaccineerd zijn.

Proef op de som

We namen zelf ook de proef op de som. Tien seconden na het invullen van de gegevens plofte de brief in de mail. Het gaat om een officiële uitnodigingsbrief op naam waarmee je een afspraak kan maken bij de GGD voor de vaccinatie.

Tijdens het telefoontje met de GGD vindt er ook geen verdere controle plaats. Er worden vooral vragen gesteld over de gezondheidssituatie, waarna een afspraak wordt ingepland voor twee prikken. Bij de vaccinatieafspraak moet je de uitnodigingsbrief, de afspraakbevestiging en een ingevulde gezondheidsverklaring meenemen. Er is geen bewijs nodig dat je daadwerkelijk zorgverlener bent.

Overleg met RIVM

Loe van Erp van SoloPartners zegt op de hoogte te zijn van het 'binnendoorweggetje', maar niet precies te weten hoe vaak er al misbruik van is gemaakt. Het formulier staat nog online omdat hij niet wil dat zorgverleners de dupe worden: "We gaan er vanuit dat de meeste mensen fatsoen hebben. Maar dat het systeem niet waterdicht is weten we en dat weet het RIVM ook."

Alle aanvragen controleren is volgens Van Erp echter te omslachtig. "Dan moeten we mensen vragen een bankafschrift te uploaden waarop te zien is dat ze geld ontvangen van de zorgverzekeraar of om een ander bewijs vragen."

Wel geeft hij aan dat als het misbruik op grote schaal plaatsvindt, hij in overleg gaat met het RIVM om te kijken of het voordringen toch tegengegaan kan worden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.