Brand en explosie op school in Geldrop: werkstraf voor jongens (14 en 16)

Twee jongens hebben een werkstraf van zestig uur gekregen, omdat ze op 31 januari een explosie en een brand hebben veroorzaakt bij basisschool St. Jozef in Geldrop. De daders komen uit Geldrop en zijn veertien en zestien jaar oud.

Flinke ravage De omgeving van het schoolgebouw aan de Papenvoort werd die zondagmiddag opgeschrikt door een aantal knallen. Eén gasfles, die op het dak stond, was ontploft en een andere gasfles vloog in brand. Dit leidde tot flinke ravage in en om de school.

Door de kracht van de explosie werden ruiten vernield in een klaslokaal, de sportzaal en de noodopvang voor de kinderen. “Maar ook kozijnen, het plafond en het ventilatierooster en de boeiboorden aan de achterkant van ons gebouw zijn verwrongen of op een andere manier beschadigd. Verder hebben we scheuren in de muur gevonden en is een deel van een gasfles aangetroffen in een muur”, vertelde een woordvoerster van de school een dag nadat de twee jongens uit Geldrop zich hadden misdragen.