Ook zonder verdachten gaat de rechtszaak over Operatie Alfa gewoon door

Het proces rond de Osse familie R. kan gewoon doorgaan. Verdachten mogen wegblijven als ze dat willen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald.

Enkele verdachten blijven wel gewoon komen. De advocaten die wegblijven, stoppen niet met hun werk, maar ze zijn niet meer in de zaal.

'Oneerlijk' Vrijdag kondigde hoofdverdachte Martien R. (50) aan dat hij het proces oneerlijk vindt en daarom liever in zijn cel blijft. Dinsdag volgden zes andere verdachten zijn voorbeeld.

Het lijkt er op dat de meerderheid van de in totaal 15 verdachten niet meer wil komen. Ze zijn bijna allemaal het vertrouwen kwijt, hebben ze zelf laten weten of via hun advocaat.