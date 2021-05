Celstraffen en schadevergoedingen voor avondklokrellen in Eindhoven

De brandende wagen van ProRail (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Drie mannen die betrokken waren bij de avondklokrellen in Eindhoven moeten de cel in. Ze krijgen celstraffen van twee tot vijf maanden. Twee van hen moeten ook een schadevergoeding betalen aan de vernielde Jumbo en twee van hen draaien op voor de kosten van de vernielingen op het station in Eindhoven.

Hans Janssen & Malini Witlox Geschreven door

Twee van de daders kwamen uit Breda, het gaat om een 19-jarige tweeling. De andere dader (39) kwam uit Gemert.

Het vernielen van de bovenste ruit in de stationshal kost een van de tweelingbroers ruim 63.000 euro. Het Jumbo-concern krijgt bijna 10.000 euro van hem, omdat hij bij een groep hoorde die de winkel plunderde. Zijn broer moet ruim 13.000 euro betalen voor schade aan de stationsdeuren.

Vorige week werden ook al vier mannen veroordeeld die betrokken waren bij de avondklokrellen:

een Tilburger kreeg zes maanden cel,

een Eindhovenaar kreeg zes weken gevangenisstraf,

een man uit Boekel kreeg een werkstraf van 240 uur,

een inwoner van Heeze kreeg een taakstraf van 180 uur.

In een aantal gevallen werden de daders ook verplicht een schadevergoeding (tot 40.000 euro) te betalen.

Een dag na de ongeregeldheden in Eindhoven liep het onder meer in Den Bosch compleet uit de hand. Voor zijn mogelijke aandeel hierin stond dinsdagmorgen een jongen van zestien uit Rosmalen voor de kinderrechter. Hij werd vrijgesproken.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.