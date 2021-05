Avondklokrellen Eindhoven: zes maanden cel en flinke schadevergoeding

Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision vergroot

De politierechter in Den Bosch heeft opnieuw straffen opgelegd aan mannen die betrokken zijn geweest bij de avondklokrellen op 24 januari in Eindhoven. De hoogste straf was voor een man van twintig uit Tilburg. Hij gaat zes maanden de cel in en moet 40.000 euro schadevergoeding betalen.

Tegen de man had het Openbaar Ministerie (OM) acht maanden cel geëist. Er is onder meer vastgesteld dat hij met stenen, flessen en stenen heeft gegooid. Ook deed hij mee met het plunderen van het Jumbo-filiaal in het stationsgebouw. Hierbij werden blikjes drank, een kassalade, geld, sigaretten en levensmiddelen buitgemaakt. Tot nu toe was acht maanden cel de hoogst opgelegde straf, deze man had overigens al een strafblad.

Een man van 36 uit Boekel kreeg een taakstraf van 240 uur en hij moet drie maanden de gevangenis in wanneer hij zich weer misdraagt. Deze relschopper moet 20.000 euro betalen, vanwege de schade die aan een politiebus is toegebracht. Hij heeft ook met onder meer stenen en (brom)fietsen gegooid. De uitspraak van de politierechter in deze zaak kwam overeen met de eis van het OM.

Veel schade aangericht

Op zondag 24 januari stond de Eindhovense binnenstad compleet op zijn kop. Honderden mensen richtten vernielingen aan en stichtten diverse brandjes. Onder meer het stationsgebouw, een wagen van spoorwegbeheerder ProRail en een waterwerper van de Mobiele Eenheid (ME) moesten het ontgelden. Er werd voor tienduizenden euro’s schade aangericht. Ook agenten en leden van de ME kregen de volle laag.

Een aantal relschoppers meldde zich uit zichzelf, anderen zochten pas contact met de politie nadat via Bureau Brabant en Opsporing Verzocht aandacht was besteed aan de ongeregeldheden. Veel verdachten zijn nog steeds niet opgepakt, laat staan berecht.

Ook rellen elders

De gemeente Eindhoven schakelde het COT (onderzoeksinstituut voor veiligheid en crisismanagement) in om onafhankelijk te bekijken wat er die zondagmiddag allemaal is voorgevallen. Later die zondagavond was het ook op andere plaatsen in Brabant onrustig en op 25 januari liep het onder meer uit de hand in Den Bosch.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.