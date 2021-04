Avondklokrelschopper 10 maanden de cel in voor het plunderen van de Jumbo

Schade in de Jumbo City in Den Bosch vergroot

Een 26-jarige man uit Den Bosch krijgt tien maanden celstraf omdat hij meedeed aan de avondklokrellen in zijn stad. Ook moet hij meebetalen aan een forse schadevergoeding voor getroffen winkeliers. De man brak in bij de Jumbo en stal er sigaretten, concludeerde de rechter in Den Bosch donderdagmiddag.

Ron Vorstermans Geschreven door

De avondklok werd op 23 januari ingesteld om het aantal coronabesmettingen verder terug te dringen. In de dagen erna waren er fikse rellen in Eindhoven en Den Bosch. De man deed mee aan de Bossche rellen op maandagavond 25 januari.

Wapens en inbraak

Hij brak onder meer in bij een Jumbo-supermarkt, richtte binnen vernielingen aan én stal er sigaretten, stelt de rechter. Daarom moet hij samen met andere daders meebetalen aan een schadevergoeding van ruim 45.000 euro voor getroffen winkeliers.

De man had ook wapens bij zich: een knipmes en een zogeheten 'lifebreaker', een kleine hamer om ruiten mee in te slaan. Voor het wapenbezit krijgt hij een boete van 225 euro. Omdat de man eerder een voorwaardelijke celstraf had gekregen, verdwijnt hij nu nog eens twee weken extra achter de tralies.

Lees alles over de avondklok en de coronarellen op onze themapagina.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.