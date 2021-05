Julia (10) maakt armbandjes om overleden vriendinnetje Lynn te eren

Opeens was ze er niet meer. Julia Nusmeijer (10) uit Oisterwijk raakte in maart haar beste vriendinnetje Lynn kwijt. Het 10-jarig meisje overleed na een hartoperatie. Met het maken van armbandjes wil Julia nu andere kinderen met hartproblemen helpen. "Ik wil iets moois voor haar terug doen."

Op het bureau van Julia staat een foto van haar vriendin. De foto staat altijd in de buurt tijdens het maken van de armbandjes, Lynni’s genoemd. Elk sieraad krijgt een bedeltje van een vlinder. "Lynn was heel erg vrolijk, net als een vlinder", verklaart Julia. "Ook hebben we bij de begrafenis vlindertjes op de kist geplakt."

En trots, dat is haar moeder Debby ook. “Ze doet echt ontzettend haar best. Ze had er ontzettend veel moeite mee dat Lynn ineens weg was. Het was een enorme schok voor iedereen. Het verdriet is nog altijd heel groot, maar het is mooi om te zien dat ze het omzet in iets positiefs.”