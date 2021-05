PSV heeft met André Ramalho tweede zomerse versterking binnen

André Ramalho (foto: ANP) vergroot

PSV heeft al vroeg de gewenste verdedigende versterking binnen. André Ramalho speelt vanaf komend seizoen in Eindhoven en komt over van Red Bull Salzburg. De Braziliaan kost PSV naar verluidt zo’n 2,5 miljoen euro en heeft een driejarig contract ondertekend in het Philips Stadion.

Ramalho is voor trainer Roger Schmidt geen onbekende. Schmidt werkte bij Salzburg en Bayer Leverkusen al eerder samen met de Braziliaanse mandekker en zag hem graag naar Eindhoven komen.

De 29-jarige Ramalho wordt gezien als een betrouwbare speler die van achter uit een extra versnelling aan het spel kan toevoegen. PSV was naar eigen zeggen ook al langer geïnteresseerd in de verdediger.

Netwerk bundelen

“Wij volgen die jongen al veel langer. Maar ik heb al vaker gezegd: wat is er mis met het netwerk van je trainer benutten? Als wij door het bundelen van die netwerken vijf spelers kunnen binnenhalen waarmee we kampioen worden. Dan is dat toch alleen maar goed voor de club?”, zei John de Jong vorige week nog in een uitgebreid interview over onder meer het feit dat veel spelers door Schmidt naar Eindhoven worden gehaald.

Vorige week wilde De Jong nog niks zeggen over de eventuele komst van Ramalho, nu reageert de technisch manager op de website van PSV: "Met Ramalho halen we een ervaren centrale verdediger naar PSV die bekend is met de voetbalfilosofie van Roger Schmidt en de kwaliteiten heeft om dat op het veld uit te voeren”, zegt De Jong.

"Daarnaast weet hij wat het is om voor de prijzen te moeten spelen én deze te winnen. We volgen de verrichtingen van André al vanaf het moment dat hij in Europa actief is en hadden nu een kans hem naar PSV te halen. Daar hebben we direct naar gehandeld.”

Gespot

Dinsdag is Ramalho medisch gekeurd in Eindhoven en toen werd hij ook al gespot door een fan die een foto van Ramalho in gezelschap van onder meer Mart van den Heuvel op Twitter zette.

Ramalho is de tweede aanwinst van PSV in deze zomer. Eerder al legde PSV keeper Joël Drommel vast voor de komende vijf seizoenen.

