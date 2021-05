Verkenners aan de slag: op zoek naar een stabiel bestuur voor Brabant

Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer zijn woensdag begonnen met hun werk als verkenner. Zij moeten onderzoeken welke partijen in Provinciale Staten samen kunnen werken. Dat is nodig nadat VVD, CDA en Lokaal Brabant vorige week de samenwerking met Forum voor Democratie opzegden. Daarmee verdampte ook de meerderheid van de coalitie.

De verkenners praten met de partijen over mogelijke coalities. Als het nodig is worden daarna verdiepende gesprekken gevoerd met partijen die in aanmerking komen om samen het provinciebestuur te vormen. Uiteindelijk rapporteren Van Bijsterveldt en Roemer aan Provinciale Staten, die ook de opdracht voor de verkenning hebben gegeven.

"Fracties moeten urgentie beseffen' “Brabant is een prachtige provincie met mooie kansen,” zegt Marja van Bijsterveldt. “Dat verdient een stabiel bestuur.” Emile Roemer vult aan: “Het is belangrijk dat alle fracties het belang en de urgentie voor een stabiel bestuur beseffen.”

Emile Roemer is waarnemend burgemeester in Alkmaar en was onder andere Tweede Kamerlid en politiek leider van de Socialistische Partij. Van Bijsterveldt is de burgemeester van Delft en is onder andere minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en partijvoorzitter van het CDA geweest.