Marja en Emile moeten Brabantse politiek uit crisis halen, wie zijn zij?

Marja van Bijsterveldt (foto: gemeente Delft, links) en Emile Roemer (foto: Omroep Brabant). vergroot

Marja van Bijsterveldt en Emile Roemer zijn gevraagd en bereid gevonden om de mogelijkheden te gaan onderzoeken voor een nieuw, stabiel en slagvaardig provinciebestuur. Provinciale Staten stemden vrijdag in met een motie van deze strekking, die door het CDA en de SP was ingediend.

Van Bijsterveldt (CDA) en Roemer (SP) zijn beiden getrouwd en hebben twee kinderen, maar wat weten we meer van deze politieke dieren?

Van raadslid tot minister

Marja van Bijsterveldt (bijna 60) is politiek gezien vooral bekend van haar periode als staatssecretaris en daarna als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze is ook lid geweest van de Tweede Kamer en was actief in de plaatselijke en landelijke partijpolitiek. Zo was ze fractievoorzitter van het CDA in Almere en, van 2002 tot 2007, landelijk voorzitter van de christen-democraten. In Almere was ze ook wethouder, voordat ze in 1994 aan de slag ging als burgemeester van de gemeente Schipluiden. Dat bleef ze tot 2002, waarna de landelijke politiek haar naar Den Haag lokte.

Vijf jaar geleden kwam aan die periode een eind toen ze werd benoemd tot burgemeester van de gemeente Delft, een functie die ze nog steeds uitoefent. Maar wat heeft de geboren Rotterdamse, die overigens een studie als verpleegkundige heeft gevolgd, met Brabant? Afgaande op haar cv helemaal niets of het moet de periode zijn geweest dat ze voorzitter was van de in Breda zetelende Nationale Vereniging De Zonnebloem.

Kind aan huis in Brabant

Emile Roemer is als geboren en getogen Boxmerenaar juist kind aan huis in onze provincie. Roemer stond jarenlang voor de klas. Ondertussen had hij zich aangesloten bij de Socialistische Partij (SP). Binnen de kortste keren groeide de voetbal- en rockfan uit tot het gezicht van de plaatselijke SP. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 in Boxmeer nam hij met pijn in het hart afscheid van het onderwijs om wethouder van Financiën te worden. Voor het eerst zat de SP in een college van burgemeester en wethouders.

Roemers ster rees snel want al na vier jaar werd hij Kamerlid en zelfs fractievoorzitter én politiek leider van de socialistische fractie in Den Haag. Electoraal werd het geen groot succes. Na zijn vertrek uit de residentie slaagde hij erin om als eerste SP’er benoemd te worden tot burgemeester, in Heerlen, waar hij twee jaar waarnemer was. Een vergelijkbare functie vervult Roemer sinds vorig jaar in Alkmaar.

Aan de slag als onafhankelijk adviseurs

En dan weet hij ook nog tijd te vinden om het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten te leiden. Dit moet een veiliger en eerlijker woon- en werkomgeving voor arbeidsmigranten zien te bewerkstelligen. Verder onderzoekt Roemer hoe de kwaliteit van de rijschoolbranche verbeterd kan worden. Als onafhankelijk adviseur. Laat dit nu ook zijn rol – en die van Marja van Bijsterveldt – zijn om Brabant uit de bestuurscrisis te helpen.

Bestuurscrisis in Brabant: zo ging het mis:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.