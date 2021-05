Verkenners mogen aan de slag voor nieuw provinciebestuur

Een aantal van de fractievoorzitters en de commissaris van de Koning tijdens de vergadering (foto: provincie Brabant). vergroot

Een meerderheid van Provinciale Staten stemt in met een voorstel om twee verkenners aan het werk te zetten. Zij gaan onderzoeken hoe er een nieuw stabiel en slagvaardig provinciebestuur kan worden gevormd. Een motie van wantrouwen tegen de vijf gedeputeerden die zijn overgebleven na het vertrek van Eric de Bie en Peter Smit, redde het niet.

De motie om twee verkenners aan te stellen komt uit de koker van het CDA, een van de coalitiepartijen, en oppositiepartij SP. De twee partijen hebben Marja van Bijsterveldt, burgemeester van de gemeente Delft, en Emile Roemer uit Boxmeer, waarnemend burgemeester in Alkmaar, op het oog.

Het voorstel werd aangenomen met 38 stemmen voor en twaalf tegen. Onder anderen Jan Frans Brouwers (50PLUS) ziet het plan wel zitten, hij hoopt dat de twee zwaargewichten voortvarend te werk gaan: "Gas erop", aldus de fractievoorzitter van de ouderenpartij.

De stemmingen volgden op een lange vergaderdag in het provinciehuis in Den Bosch, die werd ingeluid met het vertrek van De Bie en Smit. Zij zien geen toekomst meer als provinciebestuurder nadat de rest van de coalitie donderdag het vertrouwen in Forum voor Democratie had opgezegd.

'Te veel incidenten'

Volgens de VVD, het CDA en Lokaal Brabant hebben zich sinds de start van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zoveel incidenten voorgedaan rondom Forum dat samen doorgaan niet langer meer een optie was.

De motie van wantrouwen tegen de overgebleven gedeputeerden was overigens ingediend door de PVV. Het voorstel had als thema: ‘We werkten fijn samen: samen thuis samen uit’. De motie was vooral gericht tegen Christophe van der Maat, die wordt omschreven als de (zelfverklaard) politiek leider van de bestuurscoalitie. De uitslag was 43 tegen en zeven voor.

Ina Adema, de commissaris van de Koning in Brabant, sloot de vergaderdag af met de opmerking dat er 'veel inspiratie' nodig is om snel stappen te zetten naar een nieuw stabiel bestuur. "De huidige situatie is niet goed voor de provincie", aldus Adema.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.