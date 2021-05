VVD gaat na twee geklapte coalities niet opnieuw het voortouw nemen

Wachten op privacy instellingen... Fractievoorzitter Suzanne Otters van de VVD (foto: Omroep Brabant) Volgende Vorige vergroot 1/2 Suzanne Otters van de VVD vertelt over de Brabantse coalitie

De VVD is niet van plan het voortouw te nemen in de vorming van een nieuwe coalitie in de provincie. Dat zegt zegt fractievoorzitter Suzanne Otters van de VVD in het praatprogramma KRAAK. Afgelopen donderdag werd door de VVD en het CDA het vertrouwen in coalitiepartner Forum voor Democratie opgezegd. Aanleiding was het vertrek van Forum-lid Hans Smolders uit de Provinciale Staten. "Dit was het het zoveelste Forum-incident wat de emmer voor beide partijen deed overlopen", legde Otters uit.

Het is de tweede keer in ruim twee jaar tijd dat het misgaat binnen de Brabantse politiek. Twee jaar geleden trok het CDA de stekker uit de coalitie. Donderdag nam de VVD en even later ook het CDA een einde aan de verbintenis met hun politieke partner.

"We begonnen met negen FvD-leden en daar zijn er nu nog maar vier van over", zegt de VVD-fractievoorzitter. "Er is ook geen garantie dat het hierbij blijft, dat maakt de samenwerking onbetrouwbaar."

Anderen met ideeën

Hoe het nu verder moet weet de fractievoorzitter van Brabants grootste partij niet. "Na de verkiezingen was het al lastig. Na twee keer het initiatief te hebben genomen na de verkiezingen, mogen anderen nu met ideeën komen. Zelfs als dat zou betekenen dat de VVD dan aan de zijkant komt te staan, maar we zullen niet vergeten dat we de grootste van Brabant zijn en dat we een verantwoordelijkheid hebben naar veel Brabantse kiezers."

De afgelopen maanden werd alle landelijk tumult rondom Forum afgedaan als landelijke issues die los staan van de Brabantse Forum-politici. Die gedachtegang werd steeds lastiger vol te houden toen ook Brabantse Forum-leden zich afsplitsten in JA21 en groep Rutjens. Toen Forum ook niet meteen afstand nam van de omstreden 5 mei-poster waarin de vrijheid dood werd verklaard, begon het morele kompas over de samenwerking in het rood door te slaan.

Meer dan de helft weg

Forum-lid Hans Smolders die zowel landelijk als politiek voor zijn partij een zetel bezette nam wel afstand van de gewraakte poster en trad af, ook provinciaal. Deze indirecte steunbetuiging aan het Brabantse morele kompas kon niet voorkomen dat door zijn vertrek het vertrouwen in de stabiliteit in de provinciale politieke definitief wegvloeide. Van de negen oorspronkelijke Forum-leden was namelijk meer dan de helft vertrokken en niemand kan garanderen dat er niet meer volgen.

Twee verkenners moeten nu onderzoeken welke samenwerking het sterkst uitpakt voor Brabant. Politieke zwaargewichten Marja Bijsterveldt en Emile Roemer mogen de puzzelstukjes nu in elkaar gaan leggen. De VVD neemt dus niet meer het voortouw maar is benieuwd naar de ideeën van anderen.

