Waarom de politie wel ingrijpt bij een druk park en niet bij voetbalfans

Omgaan met voetbalsupporters is voor gemeentebesturen en de politie balanceren op een slap koord. Grijp je hard in als supporters zich verzamelen rond een voetbalstadion en zich niet aan de coronaregels houden of laat je ze maar omdat bij ingrijpen de kans groot is dat de boel uit de hand loopt? Veiligheidsdeskundige Frank Wijnveld reageert op de rellen van zondagavond bij het NAC-stadion in Breda en hoe de politie daarmee omging.

Bij de verloren play-offswedstrijd van NAC tegen NEC ging het zondag rond het stadion helemaal mis. Een groep ‘supporters’ die buiten het stadion stond, probeerde na het laatste fluitsignaal alsnog het stadion binnen te dringen. Het leidde tot een harde confrontatie met de politie. ME'ers werden bestookt met vuurwerk en bekogeld met hekken.

“Dit is voor een bestuurder bijna niet uit te leggen.”

Die supporters stonden de hele middag al met honderden mensen rond het stadion. Ze hadden geen kaartje en mochten niet bij de wedstrijd zijn. Ze hadden dus eigenlijk niks te zoeken bij het stadion, maar ze stonden er wel. Veel zogenaamde supporters liepen met tassen vol vuurwerk rond. De groep had lak aan de coronamaatregelen. Ze stonden veel te dicht bij elkaar en droegen geen mondkapjes. Toch greep de politie niet in.

“Dit is voor een bestuurder bijna niet uit te leggen”, zegt Frank Wijnveld. Hij werkte jaren bij de politie en was ook actief bij PSV. Hij kent de dilemma’s waar overheden voor staan. “Het is natuurlijk een vreemd beeld dat hier niet ingegrepen wordt en in een vol park bijvoorbeeld wel.”

''Wij hebben een afweging gemaakt tussen het veiligheidsbelang en het gezondheidsrisico.''

“De politie had ook in Breda wel eerder kunnen ingrijpen, maar dan was de kans groot geweest dat dat het begin was geweest van een hele dag met rellen. En als je uit die menigte dan de grootste raddraaiers wil aanpakken, loop je ook nog risico dat onschuldige mensen worden geslagen. Dan heb je in de publieke opinie ook de poppen aan het dansen.”

Politiechef Frederiek Schouwenaar bevestigt dat er in de 'driehoek' (politie, burgemeester en justitie) is besloten om niet in te grijpen als een groep supporters samenkomt. "Ik snap dat dit tot vragen leidt maar wij hebben een afweging gemaakt tussen het veiligheidsbelang en het gezondheidsrisico." En daarbij woog de openbare orde dus zwaarder dan de coronaregels. Door supporters op één plek te laten samenkomen heeft de politie de groep in beeld en verspreiden ze niet ongecontroleerd door de hele stad.

''Het is te hopen dat de druk wat van ketel gaat als meer mensen gevaccineerd zijn.''

De politie gokt er dus vaak op door niet in te grijpen de orde te kunnen bewaren en erger te voorkomen. Pas achteraf weet je dan of je dat goed hebt gedaan. “Natuurlijk weten die hooligans dat ook. En die maken daar handig gebruik van.”

En dus zie je dat autoriteiten dit soort dingen maar even op hun beloop laten. We zagen het bij de kampioensfeesten van Ajax in Amsterdam en Cambuur in Leeuwarden. Maar dus ook rond de play-offwedstrijd van NAC in Breda. Pas toen de supporters zich gingen misdragen greep de politie in. Volgens burgemeester Depla van Breda kun je de groep geen supporters noemen. Hij noemt ze doorgesnoven gasten die het voetbal misbruiken om rotzooi te kunnen trappen.

Wijnveld denkt dat die explosiviteit ook iets te maken heeft met de coronacrisis. Veel jongelui voelen zich opgesloten en zoeken naar manieren om eruit te breken. Dat zag je bij de avondklokrellen in Eindhoven en Den Bosch, maar nu dus ook bij NAC. En diezelfde jongeren die buiten het stadion staan in Breda gaan ook naar illegale feesten in het bos. “We leven in een vreemde tijd. Het is te hopen dat de druk wat van ketel gaat als meer mensen gevaccineerd zijn en we het gewone leven weer terugkrijgen.”

