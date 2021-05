Politiechef na NAC-rellen: ‘Verrast dat menigte zich tegen agenten keerde'

Politiechef Frederiek Schouwenaar vergroot

De politie stond zondagavond in Breda voor een duivels dilemma. Moest ze de NAC-hooligans die zich hadden verzameld bij het NAC-stadion met rust laten hoewel ze wist dat ze tassen vol vuurwerk bij zich hadden en de coronaregels aan hun laars lapten? Of moest ze de hooligans verdrijven met het gevaar dat ze zich over de stad en het centrum zouden verspreiden? Er werd gekozen om ze bij elkaar te houden, maar de politie werd verrast toen de menigte zich massaal tegen de agenten keerde. Dat vertelt politiechef Frederiek Schouwenaar in een terugblik.

Het ging er vervolgens heftig aan toe: "Tientallen agenten zijn gewond geraakt. Een agente kreeg een stoeptegel op haar rug en een agent brak zijn hand."

Zondagmiddag wist de zogenaamde driehoek met politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie dat voor het stadion honderden NAC-supporters bij elkaar zouden komen. "We bereidden ons daar zorgvuldig op voor", vertelt de politiechef. "We hielden rekening met alle scenario’s: verlies met gedoe, winst met gedoe, met bewegingen richting de stad en ook met rellen."

"Terwijl iemand gereanimeerd wordt krijgt een collega een stoeptegel tegen haar rug gegooid."

En dat laatste gebeurde nadat de Bredase voetbalclub verloor van NEC. Op welk moment de vlam in de pan sloeg, kan de politiechef woensdag nog niet vertellen. Ze zegt wel dat de mate van agressie als een verrassing kwam. "Dit was een heel dreigende situatie voor mijn mensen. Je gaat niet met vuurwerk op agenten schieten of een busje in de brand steken. Je mag je echt schamen als je daar bij hebt gehoord."

Als politiechef Schouwenaar het over de rellen heeft wordt ze zichtbaar boos. "Terwijl iemand gereanimeerd wordt, krijgt een collega een stoeptegel tegen haar rug gegooid. Natuurlijk is er een groep supporters die probeerde te helpen, maar mijn collega’s voelden zich echt in het nauw gedreven.’’ Volgens Schouwenaar zijn er tientallen agenten gewond geraakt bij de rellen.

"Als er vuurwerk in je gezicht geschoten wordt heb je te maken met poging tot doodslag."

Zo heeft een agent zijn hand gebroken. "Die collega is strijdbaar en stond de volgende dag alweer hier op het bureau", zegt Schouwenaar die zich tegelijkertijd zorgen maakt over het geweld tegen de politie. "Naast het fysieke hebben collega’s ook een mentale klap gekregen. Als je bus in de brand gestoken wordt terwijl je erin zit, doet dat iets met je."

Er is door de politie aangifte gedaan van tientallen stafbare feiten. "Als er vuurwerk in je gezicht geschoten wordt, heb je te maken met poging tot doodslag", vertelt Schouwenaar. Alle gewonden hebben grote impact op het werk van de politie in Breda en omgeving. "De ME’ers die daar staan, zijn ook wijkagent. Hun werk blijft nu liggen of moet worden overgenomen door collega’s."

"De groep besloot zich massaal tegen de politie te keren."

Voorafgaand en tijdens de wedstrijd liepen er tientallen supporters met tassen vol vuurwerk op de parkeerplaats bij het stadion. Er werd continu vuurwerk afgestoken. Agenten grepen niet in. "We hebben wel wat vuurwerk in beslag genomen, maar zeker niet alles." De politie wist voorafgaand aan de wedstrijd dat er vuurwerk aanwezig was, vertelt de politiechef.

Toch werd niet besloten om het plein leeg te vegen om de veiligheid te waarborgen. "Dat had gekund, maar we maken een risicoafweging wanneer we moeten ingrijpen. Die afweging konden we niet maken want de groep besloot zich massaal tegen de politie te keren."

De opsporing van de relschoppers is ondertussen in volle gang, weet Schouwenaar. "We hebben heel veel beelden, ook dankzij videobeelden van omstanders. Dat zijn we nu aan het verzamelen." Daarna gaan agenten de beelden nauwkeurig bekijken en de verdachten in beeld brengen.

‘’We maken een afweging tussen de veiligheidsrisico en het gezondheidsrisico.''

We zitten nog midden in een pandemie waarin evenementen verboden zijn en je maar met maximaal vier mensen op straat mag zijn. Toch is door de driehoek zondag besloten om niet in te grijpen terwijl er 300 tot 500 supporters op elkaar stonden. De menigte was op die manier in beeld en niet versplinterd door de stad. "We maken een afweging tussen het veiligheidsrisico en het gezondheidsrisico. Ik snap dat dat tot vragen leidt, maar wij hebben ons gefocust op het veiligheidsbelang."

