Relschoppers wilden NAC-stadion bestormen: 'Veel mensen met stadionverbod'

Een aantal relschoppers probeerde zondag rond de wedstrijd NAC-NEC het Rat Verlegh Stadion binnen te dringen. Dat maakte burgemeester Paul Depla van Breda dinsdag bekend. "Maar daarop waren we voorbereid. Er stond ME op strategische plekken in het stadion om hen tegen te houden." Maar na de wedstrijd ging het alsnog mis en braken er rellen uit rond het stadion. Er werden meerdere aanhoudingen verricht.

"Dit had niks met NAC te maken en niks met Breda. Dit waren gewoon relschoppers, geen supporters!", benadrukt Depla. Hij is nog altijd witheet over de ongeregeldheden die zondagavond uitbraken rond het Rat Verlegh Stadion na de finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. "Zelfs als NAC de promotiewedstrijd tegen NEC had gewonnen, waren deze mensen uit geweest op rellen."

"Als je de verhalen van de agenten hoort...", verzucht de burgemeester. "Het is gewoon absurd wat zij, omdat ze onze veiligheid en die van mensen in het stadion wilden waarborgen, hebben meegemaakt zondag. Er is vuurwerk met de kracht van een mortiergranaat op hen afgeschoten. Het is met geen pen te beschrijven. Dit was poging tot doodslag of poging tot moord! Als degene die dit deed echt een grote jongen is, meldt 'ie zichzelf bij het politiebureau. Dan kan diegene een welverdiende straf krijgen."

"Het was alleen om rellen te doen."

Bij de finale in het NAC-stadion mochten ondanks de coronapandemie supporters aanwezig zijn, maar wel beperkt. Buiten het stadion verzamelden zich echter alsnog veel mensen. "Onder hen ook heel veel mensen met stadionverboden", weet de burgemeester.

De burgemeester vraagt zich hardop af of deze mensen het stadion binnen probeerden te komen om het duel te bekijken of om ook daar te rellen. "Maar ik denk dat het hen alleen om rellen te doen was. Dit zijn mensen die zich diep moeten schamen."

"We moeten ze keihard aanpakken."

Volgens Depla zijn rellen als deze lastig om als gemeente en politie te voorkomen. "Deze mensen moeten zich leren gedragen", benadrukt hij. "Als ze zich niet gedragen, moet er keihard worden opgetreden. Deze mensen hebben de wedstrijd misbruikt om te gaan rellen en dat is diep triest. Als je zag met welke houding ze op pad waren gegaan... Tijdens de wedstrijd waren er al onderlinge vechtpartijtjes. Ieder woord dat je aan deze mensen besteedt, is er eigenlijk één te veel. We moeten ze keihard aanpakken, laten zien dat we dit niet accepteren."

