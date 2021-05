Nieuwe beelden van rellen NAC opgedoken, gefilmd door relschoppers

Tumult bij het NAC-stadion. vergroot

Na afloop van NAC-NEC liep het dit weekend compleet uit de hand. Op internet zijn nieuwe beelden opgedoken, waarop van dichtbij te zien is hoe relschoppers een politiebusje van de ME belagen.

Malini Witlox Geschreven door

De hooligans, bijna allemaal onherkenbaar doordat ze een petje of capuchon dragen, rammen een dranghek tegen het busje aan. Ook worden andere objecten gegooid en de jongeren sluiten het busje in. Een van hen klimt zelfs op de motorkap.

Pas als andere politiebusjes de agenten in het nauw te hulp schieten, rennen de relschoppers weg. In de video zie je ook dat daarna uit het belaagde busje enkele agenten met wapenstokken stappen, die de confrontatie aangaan.

'Dolle waanzin'

Maarten Brink, voorzitter van politievakbond ACP Zeeland-West-Brabant, plaatste het filmpje als eerste. "Blinde agressie tegen politiemensen in beeld gebracht door reltuig zelf. De dolle waanzin in beeld. Heel wat hooligans ook herkenbaar in beeld. Deze helden gaan zichzelf vast melden voordat de politie ze van bed licht? En anders delen maar!"

Brink weet niet wie de beelden heeft gemaakt, zegt hij tegen Omroep Brabant. "Ze gaan rond op social media en worden ook binnen de politie gedeeld. We denken dat ze gemaakt zijn door de relschoppers zelf."

Gewonden

Verschillende agenten zijn gewond geraakt bij de rellen. "Een daarvan brak zijn hand", zegt Brink. Het geweld was volgens hem nog erger dan bij de rellen in 2018, toen NAC thuis tegen Willem II speelde. Toen werden later celstraffen opgelegd. "Dit leek er nog heftiger en gericht gewelddadiger aan toe te gaan."

Hij krijgt steun van hoge komaf. "Ik hoop op zodanige straffen, dat je echt spijt krijgt, dat je je ooit eens zo hebt gedragen!" reageert Pieter van Vollenhoven, echtgenoot van prinses Margriet, op Twitter.

Herkenbaar

Brink deelt de beelden vanuit zijn functie bij de politievakbond. De politie zelf mag ze niet officieel delen. Bij camerabeelden van beveiligingscamera's waar daders herkenbaar op staan, moet de officier van justitie toestemming geven voordat beelden bijvoorbeeld bij Bureau Brabant of Opsporing Verzocht mogen worden getoond.

Tekst gaat verder onder de tweet

Wachten op privacy instellingen...

Ook de Brabantse politiechef Hanneke Ekelmans reageert op de beelden die Brink gedeeld heeft: "Dolle waanzin. Het is niet de eerste keer dat we dit soort gestoord gedrag zien. En helaas zeker niet de laatste keer." Ze hoopt dat de relschoppers zich melden nu ze op beeld staan.

Tekst gaat verder onder de tweet

Wachten op privacy instellingen...

Beangstigend

Eerder op de dag deelde de politie ook al een kort fragment van beelden die vanuit het belaagde politiebusje zijn genomen. De relschoppers zijn hierbij echter niet herkenbaar, maar wel is duidelijk hoe beangstigend de situatie vanuit de wagen is.

Na afloop van de rellen werd al bekend dat verschillende agenten die bij het NAC-stadion aanwezig waren aangifte doen van poging tot doodslag. Volgens Brink probeerden relschoppers ook een busje in brand te steken met vuurwerk. Onduidelijk is of het om hetzelfde busje gaat. "Er waren meerdere ME-voertuigen die zwaar vuurwerk te verduren kregen, waaronder deze."

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.