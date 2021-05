Hoofdredactioneel commentaar: vinden we dit nu werkelijk oké?

Renzo Veenstra vergroot

Ik schaam me werkelijk kapot voor wat er gisteren gebeurde voor het NAC-stadion, na het verlies van NAC tegen NEC. Ik zat live mee te kijken via deze site naar wat er gebeurde op de parkeerplaats. Feilloos registreerden onze camera's de sfeer tijdens en na de wedstrijd. En van het ene op het andere moment sloeg de vlam in de pan. En gebeurden daar dingen waar mijn bloed van ging koken.

Er werd met vuurwerk geschoten op politieagenten. De dranghekken werden losgerukt en naar agenten gegooid. Er werd met stokken op de wagens geslagen, hekken tegenaan gegooid. In het plotseling opkomende geweld raakte iemand onwel. De hulpverleners konden hun werk niet eens normaal doen.

Ze werden belaagd door mensen die de naam 'NAC-supporter' onwaardig zijn en waar de club én de echte NAC-supporter zich ook voor schaamt. Het gaat toch je verstand te boven: hulpverleners die worden bekogeld en gehinderd tijdens het werk. Agenten die aangifte moeten doen van poging tot doodslag omdat hun ME-bus bijna in brand werd gestoken.

Een groot deel hiervan hebt u niet bij Omroep Brabant gezien. Want onze journalisten moesten tijdens de live-uitzending vluchten om aan de losgeslagen types te kunnen ontkomen. Opeens was de verbinding weg en wat restte was een testbeeld. De collega's moesten rennen om het vege lijf te redden, om daarna met lede ogen toe te zien hoe de satellietwagen vakkundig werd bewerkt door vandalen tijdens het wegrijden.

Een paar weken geleden stonden we bij de rellen in Eindhoven, waar tuig voor tonnen schade aan de stad aanrichtte. Ook daar was het geweld tegen politie, hulpverleners én journalisten ongekend. We vonden het met z'n allen een schande. Een paar dagen later ging het compleet los in Den Bosch, waar bij hardwerkende ondernemers hun winkel aan gort werd geslagen.

Ik vraag me in alle gemoede af: hoe lang accepteren we nog dat dit soort dingen gebeuren? Hoe lang vinden we het nog goed dat ieder individu dat z'n gelijk niet krijgt, kan gaan schreeuwen, schoppen, slaan en vernielen? Hoe lang accepteren we het dat politieagenten en hulpverleners slachtoffer worden?

Ik sta voor mijn mensen, de journalisten van Omroep Brabant. Ik vind dat zij hun werk moeten kunnen doen en daarna ook nog veilig over straat moeten kunnen. Net als een burgemeester voor zijn hulpverleners en agenten hoort te staan. Maar hoe lang duurt het nog voordat wij als journalisten helemáál vogelvrij zijn en van deze zaken überhaupt geen verslag meer kunnen doen? Hoe lang moeten we nog bewakers meenemen als we op straat staan te filmen?

Kom op zeg! Dit kan toch niet langer? Wanneer staan we met z'n allen op tegen deze idioterie tegen ondernemers, hulpverleners en journalisten? Ik hoop dat we met 2,5 miljoen Brabanders een vuist kunnen maken tegen die piepkleine minderheid die het leven van de rest regelmatig zuur maakt. Ik hoop dat u mij steunt. Zodat we in Brabant weer het voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.

